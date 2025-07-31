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Главная Армия Штурм за отпуск — как россияне атаковали Часов Яр

Штурм за отпуск — как россияне атаковали Часов Яр

Ua ru
Дата публикации 31 июля 2025 19:26
Россияне штурмовали Часов Яр ради отпуска - 11-й армейский корпус
Военные РФ. Фото: Волынские Новости

Оккупанты в течение трех суток имитировали наступательные действия в Часовом Яру, надеясь на краткосрочный отпуск. Они снимали видео с флагами и совершили неудачную попытку штурма позиций Сил обороны. По официальной информации, город и в дальнейшем под контролем украинских войск.

Об этом сообщает в Facebook-сообщении 11-й армейский корпус.

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Попытка вражеского наступления провалилась

В течение 27-29 июля российские войска в дневное время демонстративно действовали на разных участках Часового Яра. По имеющимся данным, мотивацией для таких рискованных акций служит обещание короткого отпуска. В частности, оккупанты устанавливали свои флаги в районе огнеупорного комбината и в Северном — на территориях, которые временно оказались вне непосредственного контроля украинских войск.

"Перед установлением своей тряпки в районе Шевченко враг наносил артиллерийские удары по позициям Сил обороны", — отмечают военные.

Все действия тщательно фиксировались на видео, что, вероятно, является частью российской внутренней пропагандистской кампании. Такие инсценировки имеют целью демонстрацию "успехов" на фоне фактического отсутствия реального продвижения.

30 июля в промежутке от 5:00 до 9:00 оккупанты попытались штурмовать восточные окраины Часового Яра. Две группы по шесть человек атаковали украинские позиции, используя при этом две боевые бронированные машины. В составе одной из групп, по данным разведки, были женщины-военные.

"Обе боевые машины были уничтожены, а личный состав, который пытался укрыться в окружающей застройке, понес существенные потери", — отчитываются бойцы.

Несмотря на информационные манипуляции российских источников, Часов Яр остается под контролем Сил обороны, в частности 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила, которая продолжает удерживать позиции в городе.

Напомним, что украинские защитники продолжают держать оборону Часового Яра, несмотря на постоянное давление российских войск. Даже в сложных условиях бойцам ВСУ регулярно удается брать в плен оккупантов — на этот раз среди задержанных оказались десантники 98-й дивизии РФ, которую считают элитной.

Ранее мы также информировали, что бойцы Сил специальных операций Украины впервые показали видео с нательных камер, снятое во время интенсивного боя вблизи Часового Яра в Донецкой области. Из соображений безопасности этот материал долгое время оставался засекреченным. Теперь же появилась возможность обнародовать уникальные кадры с линии фронта.

военный переворот ВСУ россияне армия Часов Яр
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
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