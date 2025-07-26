Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія На яких напрямках точаться найгарячіші бої — зведення Генштабу

На яких напрямках точаться найгарячіші бої — зведення Генштабу

Ua ru
Дата публікації: 26 липня 2025 09:05
РФ намагалась прорвати оборону ЗСУ на кількох напрямках — зведення Генштабу
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Reuters

В суботу, 26 липня, розпочалась вже 1249 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. За минулу добу на фронті сталося 191 боєзіткнення. Росіяни намагались прорвати оборону ЗСУ на кількох напрямках.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Реклама
Читайте також:

Яка ситуація на фронті

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські підрозділи змогли відбити п'ять атак окупантів. РФ завдала сім авіаударів, скинувши при цьому чотирнадцять КАБ. Загалом здійснили 326 обстрілів, зокрема три — із реактивних систем залпового вогню.

Ситуація на Північно–Слобожанському і Курському напрямках
Ситуація на Північно–Слобожанському і Курському напрямках. Фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

На Південно–Слобожанському напрямку противник сім разів атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська, Глибокого, Фиголівки та в напрямку Козачої Лопані та Кудіївки.

Ситуація на Південно–Слобожанському напрямку
Ситуація на Південно–Слобожанському напрямку. Фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

На Куп'янському напрямку вчора відбулося одне боєзіткнення. ЗСУ зупинили штурмові дії противника у районі Степової Новоселівки.

Яка ситуація на Куп'янському напрямку
Ситуація на Куп'янському напрямку. Фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

На Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Новий Мир, Середнє, Рідкодуб, Ямполівка, Колодязі та Діброва.

Ситуація на Лиманському напрямку
Ситуація на Лиманському напрямку. Фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

На Сіверському напрямку Сили оборони зупинили 32 наступальні дії загарбників в районах Григорівки, Верхньокам’янського, Федорівки та Виїмки.

Ситуація на Сіверському напрямку
Ситуація на Сіверському напрямку. Фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

На Краматорському напрямку вчора зафіксовано п’ять боєзіткнень, окупант намагався просуватись в районі Часового Яру та в бік Білої Гори й Предтечиного.

Ситуація на Краматорському напрямку
Ситуація на Краматорському напрямку. Фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

На Торецькому напрямку ворог здійснив п’ять атак у районах Диліївки, Торецька та Русиного Яру.

Ситуація на Торецькому напрямку
Ситуація на Торецькому напрямку. Фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 51 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Попів Яр, Новоекономічне, Разіне, Лисівка, Чунишине, Звірове, Котлине, Удачне, Муравка, Новоукраїнка та Олексіївка.

Яка ситуація на Покровському напрямку
Ситуація на Покровському напрямку. Фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 26 атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Товсте, Новохатське, Шевченко, Воскресенка та Темирівка.

Яка ситуація на Новопавлівському напрямку
Ситуація на Новопавлівському напрямку. Фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

На Оріхівському напрямку окупанти намагалися просунутися у районі Кам’янського.

Яка ситуація на Оріхівському напрямку
Ситуація на Оріхівському напрямку. Фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

На Придніпровському напрямку війська агресора здійснили вісім марних спроб просунутися уперед на позиції наших підрозділів.

Яка ситуація на Придніпровському напрямку
Ситуація на Придніпровському напрямку. Фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Нагадаємо, раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський озвучив щоденні втрати росіян.

Також ми повідомляли про наслідки обстрілів Запоріжжя за минулу добу. По регіону завдали понад 400 ударів.

обстріли Генштаб ЗСУ війна в Україні війна ситуація на фронті
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації