РФ намагалась прорвати оборону ЗСУ на кількох напрямках — зведення Генштабу

На яких напрямках точаться найгарячіші бої — зведення Генштабу
В суботу, 26 липня, розпочалась вже 1249 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. За минулу добу на фронті сталося 191 боєзіткнення. Росіяни намагались прорвати оборону ЗСУ на кількох напрямках.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Яка ситуація на фронті
На Північно–Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські підрозділи змогли відбити п'ять атак окупантів. РФ завдала сім авіаударів, скинувши при цьому чотирнадцять КАБ. Загалом здійснили 326 обстрілів, зокрема три — із реактивних систем залпового вогню.
На Південно–Слобожанському напрямку противник сім разів атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська, Глибокого, Фиголівки та в напрямку Козачої Лопані та Кудіївки.
На Куп'янському напрямку вчора відбулося одне боєзіткнення. ЗСУ зупинили штурмові дії противника у районі Степової Новоселівки.
На Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Новий Мир, Середнє, Рідкодуб, Ямполівка, Колодязі та Діброва.
На Сіверському напрямку Сили оборони зупинили 32 наступальні дії загарбників в районах Григорівки, Верхньокам’янського, Федорівки та Виїмки.
На Краматорському напрямку вчора зафіксовано п’ять боєзіткнень, окупант намагався просуватись в районі Часового Яру та в бік Білої Гори й Предтечиного.
На Торецькому напрямку ворог здійснив п’ять атак у районах Диліївки, Торецька та Русиного Яру.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 51 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Попів Яр, Новоекономічне, Разіне, Лисівка, Чунишине, Звірове, Котлине, Удачне, Муравка, Новоукраїнка та Олексіївка.
На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 26 атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Товсте, Новохатське, Шевченко, Воскресенка та Темирівка.
На Оріхівському напрямку окупанти намагалися просунутися у районі Кам’янського.
На Придніпровському напрямку війська агресора здійснили вісім марних спроб просунутися уперед на позиції наших підрозділів.
На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.
Нагадаємо, раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський озвучив щоденні втрати росіян.
Також ми повідомляли про наслідки обстрілів Запоріжжя за минулу добу. По регіону завдали понад 400 ударів.
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