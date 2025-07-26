РФ намагалась прорвати оборону ЗСУ на кількох напрямках — зведення Генштабу

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Reuters

В суботу, 26 липня, розпочалась вже 1249 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. За минулу добу на фронті сталося 191 боєзіткнення. Росіяни намагались прорвати оборону ЗСУ на кількох напрямках.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Яка ситуація на фронті

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські підрозділи змогли відбити п'ять атак окупантів. РФ завдала сім авіаударів, скинувши при цьому чотирнадцять КАБ. Загалом здійснили 326 обстрілів, зокрема три — із реактивних систем залпового вогню.

Ситуація на Північно–Слобожанському і Курському напрямках. Фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

На Південно–Слобожанському напрямку противник сім разів атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська, Глибокого, Фиголівки та в напрямку Козачої Лопані та Кудіївки.

Ситуація на Південно–Слобожанському напрямку. Фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

На Куп'янському напрямку вчора відбулося одне боєзіткнення. ЗСУ зупинили штурмові дії противника у районі Степової Новоселівки.

Ситуація на Куп'янському напрямку. Фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

На Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Новий Мир, Середнє, Рідкодуб, Ямполівка, Колодязі та Діброва.

Ситуація на Лиманському напрямку. Фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

На Сіверському напрямку Сили оборони зупинили 32 наступальні дії загарбників в районах Григорівки, Верхньокам’янського, Федорівки та Виїмки.

Ситуація на Сіверському напрямку. Фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

На Краматорському напрямку вчора зафіксовано п’ять боєзіткнень, окупант намагався просуватись в районі Часового Яру та в бік Білої Гори й Предтечиного.

Ситуація на Краматорському напрямку. Фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

На Торецькому напрямку ворог здійснив п’ять атак у районах Диліївки, Торецька та Русиного Яру.

Ситуація на Торецькому напрямку. Фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 51 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Попів Яр, Новоекономічне, Разіне, Лисівка, Чунишине, Звірове, Котлине, Удачне, Муравка, Новоукраїнка та Олексіївка.

Ситуація на Покровському напрямку. Фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 26 атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Товсте, Новохатське, Шевченко, Воскресенка та Темирівка.

Ситуація на Новопавлівському напрямку. Фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

На Оріхівському напрямку окупанти намагалися просунутися у районі Кам’янського.

Ситуація на Оріхівському напрямку. Фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

На Придніпровському напрямку війська агресора здійснили вісім марних спроб просунутися уперед на позиції наших підрозділів.

Ситуація на Придніпровському напрямку. Фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Нагадаємо, раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський озвучив щоденні втрати росіян.

Також ми повідомляли про наслідки обстрілів Запоріжжя за минулу добу. По регіону завдали понад 400 ударів.