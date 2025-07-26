Обстріли Запоріжжя 26 липня — троє людей загинули через удари

Наслідки обстрілу Запоріжжя в ніч проти 26 липня. Фото: Telegram/Іван Федоров

Росіяни протягом минулої доби атакували Запорізьку область 414 разів. Окупанти обстріляли 19 населених пунктів регіону, через що є поранені та загиблі.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров в суботу, 26 липня.

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За словами Федорова, троє людей загинули та двоє людей поранені внаслідок ворожих атак на Василівський, Пологівський та Запорізький райони. Атакували регіон такими ворожими засобами:

шість разів вдарили з авіації;

випустили 80 БпЛА різної модифікації;

завдали 123 артилерійських удари та п'ять ударів з РСЗВ.

Повідомлення Івана Федорова. Фото: скриншот

"Надійшло 27 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків, автівок, гаражів та об'єктів інфраструктури", — повідомив Федоров.

Зруйнований через обстріли будинок на Запоріжжі. Фото: Telegram/Іван Федоров

Наслідки обстрілу Запоріжжі. Фото: Telegram/Іван Федоров

Пошкоджений дах в будинку. Фото: Telegram/Іван Федоров

Зруйнований будинок на Запоріжжі. Фото: Telegram/Іван Федоров

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в ніч проти 26 липня РФ завдала удару по багатоповерхівці у Дніпрі. Внаслідок атаки загинули люди.

Також ми розповідали про те, що окупанти минулої ночі атакували й Харків. Вдарили просто по центру міста.