Обстріли Запоріжжя 26 липня — троє людей загинули через удари

Зруйновані будинки й загиблі — наслідки обстрілів Запоріжжя
Росіяни протягом минулої доби атакували Запорізьку область 414 разів. Окупанти обстріляли 19 населених пунктів регіону, через що є поранені та загиблі.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров в суботу, 26 липня.
Наслідки обстрілів Запоріжжя
За словами Федорова, троє людей загинули та двоє людей поранені внаслідок ворожих атак на Василівський, Пологівський та Запорізький райони. Атакували регіон такими ворожими засобами:
- шість разів вдарили з авіації;
- випустили 80 БпЛА різної модифікації;
- завдали 123 артилерійських удари та п'ять ударів з РСЗВ.
"Надійшло 27 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків, автівок, гаражів та об'єктів інфраструктури", — повідомив Федоров.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в ніч проти 26 липня РФ завдала удару по багатоповерхівці у Дніпрі. Внаслідок атаки загинули люди.
Також ми розповідали про те, що окупанти минулої ночі атакували й Харків. Вдарили просто по центру міста.
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