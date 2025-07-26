Обстріл Дніпра 26 липня — відомо про загиблих внаслідок атаки

Рятувальник на місці обстрілу. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Росіяни в ніч проти 26 липня атакували Дніпро. В місті є влучання у багатоповерховий житловий будинок.

Про це повідомив мер міста Борис Філатов.

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Дніпро після російської атаки. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Наслідки удару по Дніпру

Окупанти продовжують атакувати українські міста та бити по житлових будинках. Внаслідок обстрілу Дніпра пошкоджена багатоповерхівка. Також відомо про одну загиблу людину.

Вогнеборець гасить пожежу в Дніпрі. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

"На жаль в житловій багатоповерхівці, елітному "хмарочосі", маємо вже одного загиблого. Я все розумію, що укриттів не вистачає, але, перепрошую, сидіти під час обстрілу на верхніх поверхах, особливо коли є паркінг, зовсім не потрібно. Мої співчуття рідним загиблого", — повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

Повідомлення Бориса Філатова. Фото: скриншот

Оновлено 7:36. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про ще одного загиблого та чотирьох поранених у Дніпровському районі. Також там виникло кілька пожеж — у торговому центрі та підприємстві.

Пожежа внаслідок атаки Росії на Дніпро. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Крім цього влучання зафіксували:

по Покровській громаді Синельниківського району — внаслідок ударів КАБами виникла пожежа;

по Покровській громаді Нікопольського району — завдав удару FPV-дроном;

по Марганецькій громаді Нікопольського району.

Скриншот допису Сергія Лисака

Нагадаємо, в Харкові в ніч проти 26 липня також пролунали потужні вибухи. Окупанти атакували центр міста.

Також ми писали про наслідки російської атаки по Сумах, яка сталася вранці 25 липня.