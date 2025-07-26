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Головна Армія Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Дніпрі — загинули люди

Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Дніпрі — загинули люди

Ua ru
Дата публікації: 26 липня 2025 07:20
Обстріл Дніпра 26 липня — відомо про загиблих внаслідок атаки
Рятувальник на місці обстрілу. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Росіяни в ніч проти 26 липня атакували Дніпро. В місті є влучання у багатоповерховий житловий будинок.

Про це повідомив мер міста Борис Філатов.

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Атака РФ на Дніпро 26 липня
Дніпро після російської атаки. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Наслідки удару по Дніпру

Окупанти продовжують атакувати українські міста та бити по житлових будинках. Внаслідок обстрілу Дніпра пошкоджена багатоповерхівка. Також відомо про одну загиблу людину.

Наслідки обстрілу Дніпра 26 липня
Вогнеборець гасить пожежу в Дніпрі. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

"На жаль в житловій багатоповерхівці, елітному "хмарочосі", маємо вже одного загиблого. Я все розумію, що укриттів не вистачає, але, перепрошую, сидіти під час обстрілу на верхніх поверхах, особливо коли є паркінг, зовсім не потрібно. Мої співчуття рідним загиблого", — повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

Наслідки удару по Дніпру
Повідомлення Бориса Філатова. Фото: скриншот

Оновлено 7:36. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про ще одного загиблого та чотирьох поранених у Дніпровському районі. Також там виникло кілька пожеж — у торговому центрі та підприємстві.

Фото наслідків російського удару по Дніпру 26 липня
Пожежа внаслідок атаки Росії на Дніпро. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Крім цього влучання зафіксували:

  • по Покровській громаді Синельниківського району — внаслідок ударів КАБами виникла пожежа;
  • по Покровській громаді Нікопольського району — завдав удару FPV-дроном;
  • по Марганецькій громаді Нікопольського району.
Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Дніпрі — загинули люди - фото 5
Скриншот допису Сергія Лисака

Нагадаємо, в Харкові в ніч проти 26 липня також пролунали потужні вибухи. Окупанти атакували центр міста.

Також ми писали про наслідки російської атаки по Сумах, яка сталася вранці 25 липня.

Дніпро обстріли війна атака загиблі
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
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