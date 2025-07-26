Обстріл Дніпра 26 липня — відомо про загиблих внаслідок атаки

Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Дніпрі — загинули люди
Росіяни в ніч проти 26 липня атакували Дніпро. В місті є влучання у багатоповерховий житловий будинок.
Про це повідомив мер міста Борис Філатов.
Наслідки удару по Дніпру
Окупанти продовжують атакувати українські міста та бити по житлових будинках. Внаслідок обстрілу Дніпра пошкоджена багатоповерхівка. Також відомо про одну загиблу людину.
"На жаль в житловій багатоповерхівці, елітному "хмарочосі", маємо вже одного загиблого. Я все розумію, що укриттів не вистачає, але, перепрошую, сидіти під час обстрілу на верхніх поверхах, особливо коли є паркінг, зовсім не потрібно. Мої співчуття рідним загиблого", — повідомив мер Дніпра Борис Філатов.
Оновлено 7:36. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про ще одного загиблого та чотирьох поранених у Дніпровському районі. Також там виникло кілька пожеж — у торговому центрі та підприємстві.
Крім цього влучання зафіксували:
- по Покровській громаді Синельниківського району — внаслідок ударів КАБами виникла пожежа;
- по Покровській громаді Нікопольського району — завдав удару FPV-дроном;
- по Марганецькій громаді Нікопольського району.
Нагадаємо, в Харкові в ніч проти 26 липня також пролунали потужні вибухи. Окупанти атакували центр міста.
Також ми писали про наслідки російської атаки по Сумах, яка сталася вранці 25 липня.
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