Обстрел Днепра 26 июля — известно о погибших в результате атаки

Россияне ударили по многоэтажке в Днепре — погибли люди
Россияне в ночь на 26 июля атаковали Днепр. В городе есть попадание в многоэтажный жилой дом.
Об этом сообщил мэр города Борис Филатов.
Последствия удара по Днепру
Оккупанты продолжают атаковать украинские города и бить по жилым домам. В результате обстрела Днепра повреждена многоэтажка. Также известно об одном погибшем человеке.
"К сожалению в жилой многоэтажке, элитном "небоскребе", имеем уже одного погибшего. Я все понимаю, что укрытий не хватает, но, извините, сидеть во время обстрела на верхних этажах, особенно когда есть паркинг, совсем не нужно. Мои соболезнования родным погибшего", — сообщил мэр Днепра Борис Филатов.
Обновлено 7:36. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил о еще одном погибшем и четырех раненых в Днепровском районе. Также там возникло несколько пожаров – в торговом центре и предприятии.
Кроме этого попадания зафиксировали:
- по Покровской громаде Синельниковского района — в результате ударов КАБами возник пожар;
- по Покровской громаде Никопольского района — нанес удар FPV-дроном;
- по Марганецкой громаде Никопольского района.
Напомним, в Харькове в ночь на 26 июля также прогремели мощные взрывы. Оккупанты атаковали центр города.
Также мы писали о последствиях российской атаки по Сумам, которая произошла утром 25 июля.
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