Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Россияне ударили по многоэтажке в Днепре — погибли люди

Россияне ударили по многоэтажке в Днепре — погибли люди

Ua ru
Дата публикации 26 июля 2025 07:20
Обстрел Днепра 26 июля — известно о погибших в результате атаки
Спасатель на месте обстрела. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Россияне в ночь на 26 июля атаковали Днепр. В городе есть попадание в многоэтажный жилой дом.

Об этом сообщил мэр города Борис Филатов.

Реклама
Читайте также:
Атака РФ на Дніпро 26 липня
Днепр после российской атаки. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Последствия удара по Днепру

Оккупанты продолжают атаковать украинские города и бить по жилым домам. В результате обстрела Днепра повреждена многоэтажка. Также известно об одном погибшем человеке.

Наслідки обстрілу Дніпра 26 липня
Пожарный тушит пожар в Днепре. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

"К сожалению в жилой многоэтажке, элитном "небоскребе", имеем уже одного погибшего. Я все понимаю, что укрытий не хватает, но, извините, сидеть во время обстрела на верхних этажах, особенно когда есть паркинг, совсем не нужно. Мои соболезнования родным погибшего", — сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

Наслідки удару по Дніпру
Сообщение Бориса Филатова. Фото: скриншот

Обновлено 7:36. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил о еще одном погибшем и четырех раненых в Днепровском районе. Также там возникло несколько пожаров – в торговом центре и предприятии.

Фото наслідків російського удару по Дніпру 26 липня
Пожар в результате атаки России на Днепр. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Кроме этого попадания зафиксировали:

  • по Покровской громаде Синельниковского района — в результате ударов КАБами возник пожар;
  • по Покровской громаде Никопольского района — нанес удар FPV-дроном;
  • по Марганецкой громаде Никопольского района.
Россияне ударили по многоэтажке в Днепре — погибли люди - фото 5
Скриншот сообщения Сергея Лысака

Напомним, в Харькове в ночь на 26 июля также прогремели мощные взрывы. Оккупанты атаковали центр города.

Также мы писали о последствиях российской атаки по Сумам, которая произошла утром 25 июля.

Днепр обстрелы війна атака погибшие
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации