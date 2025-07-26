Обстрел Днепра 26 июля — известно о погибших в результате атаки

Спасатель на месте обстрела. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Россияне в ночь на 26 июля атаковали Днепр. В городе есть попадание в многоэтажный жилой дом.

Об этом сообщил мэр города Борис Филатов.

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Днепр после российской атаки. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Последствия удара по Днепру

Оккупанты продолжают атаковать украинские города и бить по жилым домам. В результате обстрела Днепра повреждена многоэтажка. Также известно об одном погибшем человеке.

Пожарный тушит пожар в Днепре. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

"К сожалению в жилой многоэтажке, элитном "небоскребе", имеем уже одного погибшего. Я все понимаю, что укрытий не хватает, но, извините, сидеть во время обстрела на верхних этажах, особенно когда есть паркинг, совсем не нужно. Мои соболезнования родным погибшего", — сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

Сообщение Бориса Филатова. Фото: скриншот

Обновлено 7:36. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил о еще одном погибшем и четырех раненых в Днепровском районе. Также там возникло несколько пожаров – в торговом центре и предприятии.

Пожар в результате атаки России на Днепр. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Кроме этого попадания зафиксировали:

по Покровской громаде Синельниковского района — в результате ударов КАБами возник пожар;

по Покровской громаде Никопольского района — нанес удар FPV-дроном;

по Марганецкой громаде Никопольского района.

Скриншот сообщения Сергея Лысака

Напомним, в Харькове в ночь на 26 июля также прогремели мощные взрывы. Оккупанты атаковали центр города.

Также мы писали о последствиях российской атаки по Сумам, которая произошла утром 25 июля.