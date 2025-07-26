Обстрелы Запорожья 26 июля — три человека погибли из-за ударов

Последствия обстрела Запорожья в ночь на 26 июля. Фото: Telegram/Иван Федоров

Россияне за прошедшие сутки атаковали Запорожскую область 414 раз. Оккупанты обстреляли 19 населенных пунктов региона, из-за чего есть раненые и погибшие.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров в субботу, 26 июля.

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Последствия обстрелов Запорожья

По словам Федорова, три человека погибли и два человека ранены в результате вражеских атак на Васильевский, Пологовский и Запорожский районы. Атаковали регион такими вражескими средствами:

шесть раз ударили из авиации;

выпустили 80 БпЛА различной модификации;

нанесли 123 артиллерийских удара и пять ударов из РСЗО.

Сообщение Ивана Федорова. Фото: скриншот

"Поступило 27 сообщений о разрушении квартир, частных домов, автомобилей, гаражей и объектов инфраструктуры", — сообщил Федоров.

Разрушенный из-за обстрелов дом в Запорожье. Фото: Telegram/Иван Федоров

Последствия обстрелов в Запорожье. Фото: Telegram/Иван Федоров

Поврежденная крыша в доме. Фото: Telegram/Иван Федоров

Разрушенный дом на Запорожье. Фото: Telegram/Иван Федоров

Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь на 26 июля РФ нанесла удар по многоэтажке в Днепре. Впоследствии атаки погибли люди.

Также мы рассказывали о том, что оккупанты прошлой ночью атаковали и Харьков. Ударили прямо по центру города.