Обстрелы Запорожья 26 июля — три человека погибли из-за ударов

Разрушенные дома и погибшие — последствия обстрелов Запорожья
Россияне за прошедшие сутки атаковали Запорожскую область 414 раз. Оккупанты обстреляли 19 населенных пунктов региона, из-за чего есть раненые и погибшие.
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров в субботу, 26 июля.
Последствия обстрелов Запорожья
По словам Федорова, три человека погибли и два человека ранены в результате вражеских атак на Васильевский, Пологовский и Запорожский районы. Атаковали регион такими вражескими средствами:
- шесть раз ударили из авиации;
- выпустили 80 БпЛА различной модификации;
- нанесли 123 артиллерийских удара и пять ударов из РСЗО.
"Поступило 27 сообщений о разрушении квартир, частных домов, автомобилей, гаражей и объектов инфраструктуры", — сообщил Федоров.
Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь на 26 июля РФ нанесла удар по многоэтажке в Днепре. Впоследствии атаки погибли люди.
Также мы рассказывали о том, что оккупанты прошлой ночью атаковали и Харьков. Ударили прямо по центру города.
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