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Главная Армия Разрушенные дома и погибшие — последствия обстрелов Запорожья

Разрушенные дома и погибшие — последствия обстрелов Запорожья

Ua ru
Дата публикации 26 июля 2025 07:48
Обстрелы Запорожья 26 июля — три человека погибли из-за ударов
Последствия обстрела Запорожья в ночь на 26 июля. Фото: Telegram/Иван Федоров

Россияне за прошедшие сутки атаковали Запорожскую область 414 раз. Оккупанты обстреляли 19 населенных пунктов региона, из-за чего есть раненые и погибшие.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров в субботу, 26 июля.

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Последствия обстрелов Запорожья

По словам Федорова, три человека погибли и два человека ранены в результате вражеских атак на Васильевский, Пологовский и Запорожский районы. Атаковали регион такими вражескими средствами:

  • шесть раз ударили из авиации;
  • выпустили 80 БпЛА различной модификации;
  • нанесли 123 артиллерийских удара и пять ударов из РСЗО.
Наслідки обстрілів Запоріжжя 26 липня
Сообщение Ивана Федорова. Фото: скриншот

"Поступило 27 сообщений о разрушении квартир, частных домов, автомобилей, гаражей и объектов инфраструктуры", — сообщил Федоров.

Наслідки обстрілів Запоріжжя 26 липня
Разрушенный из-за обстрелов дом в Запорожье. Фото: Telegram/Иван Федоров
Наслідки обстрілів Запоріжжя 26 липня
Последствия обстрелов в Запорожье. Фото: Telegram/Иван Федоров
Наслідки обстрілів Запоріжжя 26 липня
Поврежденная крыша в доме. Фото: Telegram/Иван Федоров
Наслідки обстрілів Запоріжжя 26 липня
Разрушенный дом на Запорожье. Фото: Telegram/Иван Федоров

Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь на 26 июля РФ нанесла удар по многоэтажке в Днепре. Впоследствии атаки погибли люди.

Также мы рассказывали о том, что оккупанты прошлой ночью атаковали и Харьков. Ударили прямо по центру города.

Запорожье обстрелы війна атака погибшие
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
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