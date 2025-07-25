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Головна Армія ЗСУ дають відсіч — Сирський назвав найгарячіші напрямки фронту

ЗСУ дають відсіч — Сирський назвав найгарячіші напрямки фронту

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2025 23:51
Сирський назвав найгарячіші напрямки фронту
Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський. Фото: Facebook Олександра Сирського

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський взяв участь у засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача. Під час зустрічі він детально доповів про оперативну обстановку на фронті та окреслив найбільш напружені напрямки бойових дій.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у п'ятницю, 25 липня.

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Пост Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Росія втрачає до тисячі солдатів щодня

За словами генерала, найгарячішими залишаються Покровський, Новопавлівський, Північно-Слобожанський, Добропільський та Лиманський напрямки. Саме там українські воїни з великим героїзмом стримують натиск російських військ і щоденно завдають їм значних втрат.

"За спробу так званого літнього наступу Росія платить максимальну ціну — близько тисячі вбитих і поранених солдатів щодня", — зазначив Сирський.

Генерал також подякував українським захисникам за стійкість, відвагу та професіоналізм, які вони демонструють у надскладних бойових умовах. Він наголосив, що українські операції на території країни-агресора тривають.

Однією з ключових тем засідання Ставки стало питання посилення оборонної стійкості, зокрема розвиток напрямку безпілотних систем. У центрі уваги — дрони-перехоплювачі та необхідність збільшення кількості БпЛА на фронті.

"Армії потрібно більше дронів, щоб зберігати життя наших військовослужбовців та цивільного населення у тилу", — підкреслив Сирський.

Нагадаємо, що раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що від початку 2025 року втрати російських окупаційних військ перевищили 250 тисяч осіб.

А до цього Сирський розповів про ліквідацію російських диверсантів, які намагалися прорватися в Покровськ.

ЗСУ війна в Україні Олександр Сирський втрати окупантів армія РФ
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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