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Главная Армия ВСУ дают отпор — Сырский назвал самые горячие направления фронта

ВСУ дают отпор — Сырский назвал самые горячие направления фронта

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2025 23:51
Сырский назвал самые горячие направления фронта
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский. Фото: Facebook Александра Сырского

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский принял участие в заседании Ставки Верховного Главнокомандующего. Во время встречи он подробно доложил об оперативной обстановке на фронте и очертил наиболее напряженные направления боевых действий.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в пятницу, 25 июля.

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Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Россия теряет до тысячи солдат ежедневно

По словам генерала, самыми горячими остаются Покровское, Новопавловское, Северо-Слобожанское, Добропольское и Лиманское направления. Именно там украинские воины с большим героизмом сдерживают натиск российских войск и ежедневно наносят им значительные потери.

"За попытку так называемого летнего наступления Россия платит максимальную цену — около тысячи убитых и раненых солдат ежедневно", — отметил Сырский.

Генерал также поблагодарил украинских защитников за стойкость, отвагу и профессионализм, которые они демонстрируют в сверхсложных боевых условиях. Он подчеркнул, что украинские операции на территории страны-агрессора продолжаются.

Одной из ключевых тем заседания Ставки стал вопрос усиления оборонной устойчивости, в частности развитие направления беспилотных систем. В центре внимания — дроны-перехватчики и необходимость увеличения количества БпЛА на фронте.

"Армии нужно больше дронов, чтобы сохранять жизни наших военнослужащих и гражданского населения в тылу", — подчеркнул Сырский.

Напомним, что ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что с начала 2025 года потери российских оккупационных войск превысили 250 тысяч человек.

А до этого Сырский рассказал о ликвидации российских диверсантов, которые пытались прорваться в Покровск.

ВСУ война в Украине Александр Сырский потери оккупантов армия РФ
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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