ВСУ дают отпор — Сырский назвал самые горячие направления фронта
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский принял участие в заседании Ставки Верховного Главнокомандующего. Во время встречи он подробно доложил об оперативной обстановке на фронте и очертил наиболее напряженные направления боевых действий.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в пятницу, 25 июля.
Россия теряет до тысячи солдат ежедневно
По словам генерала, самыми горячими остаются Покровское, Новопавловское, Северо-Слобожанское, Добропольское и Лиманское направления. Именно там украинские воины с большим героизмом сдерживают натиск российских войск и ежедневно наносят им значительные потери.
"За попытку так называемого летнего наступления Россия платит максимальную цену — около тысячи убитых и раненых солдат ежедневно", — отметил Сырский.
Генерал также поблагодарил украинских защитников за стойкость, отвагу и профессионализм, которые они демонстрируют в сверхсложных боевых условиях. Он подчеркнул, что украинские операции на территории страны-агрессора продолжаются.
Одной из ключевых тем заседания Ставки стал вопрос усиления оборонной устойчивости, в частности развитие направления беспилотных систем. В центре внимания — дроны-перехватчики и необходимость увеличения количества БпЛА на фронте.
"Армии нужно больше дронов, чтобы сохранять жизни наших военнослужащих и гражданского населения в тылу", — подчеркнул Сырский.
Напомним, что ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что с начала 2025 года потери российских оккупационных войск превысили 250 тысяч человек.
А до этого Сырский рассказал о ликвидации российских диверсантов, которые пытались прорваться в Покровск.
Читайте Новини.LIVE!