Втрати окупантів з початку 2025 року — Сирський назвав кількість

Сирський назвав втрати РФ з початку року — ефектне відео ударів
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський назвав втрати російських окупантів з початку 2025 року. Вони перевищили вже 250 тисяч осіб.
Про це Олександр Сирський повідомив у соцмережі X у четвер, 24 липня.
Продовжуємо знищувати ворога по всій лінії фронту. Від початку року втрати російських окупантів у живій силі вже перевищили 250 тисяч осіб (255470).— Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine (@CinC_AFU) July 24, 2025
Дякую українським захисникам і захисницям за стійкість, мужність і професійну бойову роботу.
Боротьба триває. Слава Україні! pic.twitter.com/y2m6MVLj6w
Знищення окупантів
"Продовжуємо знищувати ворога по всій лінії фронту. Від початку року втрати російських окупантів у живій силі вже перевищили 250 тисяч осіб (255 470)", — зазначив Сирський.
Він подякував захисникам та захисницям за стійкість та бойову роботу. Сирський додав, що боротьба триває.
Нагадаємо, Сирський розповів про ліквідацію російських диверсантів, які намагалися прорватися в Покровськ.
Раніше український лідер Володимир Зеленський заслухав доповідь Сирського про ситуацію на різних напрямках фронту.
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