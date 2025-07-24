Втрати окупантів з початку 2025 року — Сирський назвав кількість

Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський назвав втрати російських окупантів з початку 2025 року. Вони перевищили вже 250 тисяч осіб.

Про це Олександр Сирський повідомив у соцмережі X у четвер, 24 липня.

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Продовжуємо знищувати ворога по всій лінії фронту. Від початку року втрати російських окупантів у живій силі вже перевищили 250 тисяч осіб (255470).



Дякую українським захисникам і захисницям за стійкість, мужність і професійну бойову роботу.



Боротьба триває. Слава Україні! pic.twitter.com/y2m6MVLj6w — Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine (@CinC_AFU) July 24, 2025

Знищення окупантів

"Продовжуємо знищувати ворога по всій лінії фронту. Від початку року втрати російських окупантів у живій силі вже перевищили 250 тисяч осіб (255 470)", — зазначив Сирський.

Він подякував захисникам та захисницям за стійкість та бойову роботу. Сирський додав, що боротьба триває.

Нагадаємо, Сирський розповів про ліквідацію російських диверсантів, які намагалися прорватися в Покровськ.

Раніше український лідер Володимир Зеленський заслухав доповідь Сирського про ситуацію на різних напрямках фронту.