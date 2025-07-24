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Головна Армія Сирський назвав втрати РФ з початку року — ефектне відео ударів

Сирський назвав втрати РФ з початку року — ефектне відео ударів

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2025 16:52
Втрати окупантів з початку 2025 року — Сирський назвав кількість
Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський назвав втрати російських окупантів з початку 2025 року. Вони перевищили вже 250 тисяч осіб.

Про це Олександр Сирський повідомив у соцмережі X у четвер, 24 липня.

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"Продовжуємо знищувати ворога по всій лінії фронту. Від початку року втрати російських окупантів у живій силі вже перевищили 250 тисяч осіб (255 470)", — зазначив Сирський.

Він подякував захисникам та захисницям за стійкість та бойову роботу. Сирський додав, що боротьба триває.

Нагадаємо, Сирський розповів про ліквідацію російських диверсантів, які намагалися прорватися в Покровськ.

Раніше український лідер Володимир Зеленський заслухав доповідь Сирського про ситуацію на різних напрямках фронту.

війна ЗСУ окупанти Олександр Сирський втрати окупантів
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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