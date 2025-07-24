Потери оккупантов с начала 2025 года — Сырский назвал количество

Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский назвал потери российских оккупантов с начала 2025 года. Они превысили уже 250 тысяч человек.

Об этом Александр Сырский сообщил в соцсети X в четверг, 24 июля.

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Продолжаем уничтожать врага по всей линии фронта. С начала года потери российских оккупантов в живой силе уже превысили 250 тысяч человек (255470).



Спасибо украинским защитникам и защитницам за стойкость, мужество и профессиональную боевую работу.



Борьба продолжается. Слава Украине! pic.twitter.com/y2m6MVLj6w - Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины (@CinC_AFU) 24 июля 2025

Уничтожение оккупантов

"Продолжаем уничтожать врага по всей линии фронта. С начала года потери российских оккупантов в живой силе уже превысили 250 тысяч человек (255 470)", — отметил Сырский.

Он поблагодарил защитников и защитниц за стойкость и боевую работу. Сырский добавил, что борьба продолжается.

Напомним, Сырский рассказал о ликвидации российских диверсантов, которые пытались прорваться в Покровск.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заслушал доклад Сырского о ситуации на разных направлениях фронта.