Потери оккупантов с начала 2025 года — Сырский назвал количество

Сырский назвал потери РФ с начала года — эффектное видео ударов
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский назвал потери российских оккупантов с начала 2025 года. Они превысили уже 250 тысяч человек.
Об этом Александр Сырский сообщил в соцсети X в четверг, 24 июля.
Продолжаем уничтожать врага по всей линии фронта. С начала года потери российских оккупантов в живой силе уже превысили 250 тысяч человек (255470).- Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины (@CinC_AFU) 24 июля 2025
Спасибо украинским защитникам и защитницам за стойкость, мужество и профессиональную боевую работу.
Борьба продолжается. Слава Украине! pic.twitter.com/y2m6MVLj6w
Уничтожение оккупантов
"Продолжаем уничтожать врага по всей линии фронта. С начала года потери российских оккупантов в живой силе уже превысили 250 тысяч человек (255 470)", — отметил Сырский.
Он поблагодарил защитников и защитниц за стойкость и боевую работу. Сырский добавил, что борьба продолжается.
Напомним, Сырский рассказал о ликвидации российских диверсантов, которые пытались прорваться в Покровск.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заслушал доклад Сырского о ситуации на разных направлениях фронта.
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