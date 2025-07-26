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Главная Армия На каких направлениях идут самые горячие бои — сводка Генштаба

На каких направлениях идут самые горячие бои — сводка Генштаба

Ua ru
Дата публикации 26 июля 2025 09:05
РФ пыталась прорвать оборону ВСУ на нескольких направлениях — сводка Генштаба
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Reuters

В субботу, 26 июля, начались уже 1249 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. За минувшие сутки на фронте произошло 191 боестолкновение. Россияне пытались прорвать оборону ВСУ на нескольких направлениях.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Какова ситуация на фронте

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские подразделения смогли отбить пять атак оккупантов. РФ нанесла семь авиаударов, сбросив при этом четырнадцать КАБ. Всего совершили 326 обстрелов, в том числе три — из реактивных систем залпового огня.

Ситуація на Північно–Слобожанському і Курському напрямках
Ситуация на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. Фото: Facebook/Генштаб ВСУ

На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска, Глубокого, Фиголевки и в направлении Казачьей Лопани и Кудиевки.

Ситуація на Південно–Слобожанському напрямку
Ситуация на Южно-Слобожанском направлении. Фото: Facebook/Генштаб ВСУ

На Купянском направлении вчера произошло одно боестолкновение. ВСУ остановили штурмовые действия противника в районе Степной Новоселовки.

Яка ситуація на Куп'янському напрямку
Ситуация на Купянском направлении. Фото: Facebook/Генштаб ВСУ

На Лиманском направлении враг атаковал 27 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Среднее, Редкодуб, Ямполовка, Колодязи и Диброва.

Ситуація на Лиманському напрямку
Ситуация на Лиманском направлении. Фото: Facebook/Генштаб ВСУ

На Северском направлении Силы обороны остановили 32 наступательных действия захватчиков в районах Григорьевки, Верхнекаменского, Федоровки и Выемки.

Ситуація на Сіверському напрямку
Ситуация на Северском направлении. Фото: Facebook/Генштаб ВСУ

На Краматорском направлении вчера зафиксировано пять боестолкновений, оккупант пытался продвигаться в районе Часового Яра и в сторону Белой Горы и Предтечино.

Ситуація на Краматорському напрямку
Ситуация на Краматорском направлении. Фото: Facebook/Генштаб ВСУ

На Торецком направлении враг совершил пять атак в районах Дилиевки, Торецка и Русиного Яра.

Ситуація на Торецькому напрямку
Ситуация на Торецком направлении. Фото: Facebook/Генштаб ВСУ

На Покровском направлении наши защитники остановили 51 штурмовое действие агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Новоэкономичное, Разино, Лисовка, Чунишино, Зверево, Котлино, Удачное, Муравка, Новоукраинка и Алексеевка.

Яка ситуація на Покровському напрямку
Ситуация на Покровском направлении. Фото: Facebook/Генштаб ВСУ

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 26 атак в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Толстое, Новохатское, Шевченко, Воскресенка и Темировка.

Яка ситуація на Новопавлівському напрямку
Ситуация на Новопавловском направлении. Фото: Facebook/Генштаб ВСУ

На Ореховском направлении оккупанты пытались продвинуться в районе Каменского.

Яка ситуація на Оріхівському напрямку
Ситуация на Ореховском направлении. Фото: Facebook/Генштаб ВСУ

На Приднепровском направлении войска агрессора совершили восемь тщетных попыток продвинуться вперед на позиции наших подразделений.

Яка ситуація на Придніпровському напрямку
Ситуация на Приднепровском направлении. Фото: Facebook/Генштаб ВСУ

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Напомним, ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский озвучил ежедневные потери россиян.

Также мы сообщали о последствиях обстрелов Запорожья за минувшие сутки. По региону нанесли более 400 ударов.

обстрелы Генштаб ВСУ война в Украине війна ситуация на фронте
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
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