РФ пыталась прорвать оборону ВСУ на нескольких направлениях — сводка Генштаба

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Reuters

В субботу, 26 июля, начались уже 1249 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. За минувшие сутки на фронте произошло 191 боестолкновение. Россияне пытались прорвать оборону ВСУ на нескольких направлениях.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Какова ситуация на фронте

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские подразделения смогли отбить пять атак оккупантов. РФ нанесла семь авиаударов, сбросив при этом четырнадцать КАБ. Всего совершили 326 обстрелов, в том числе три — из реактивных систем залпового огня.

Ситуация на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. Фото: Facebook/Генштаб ВСУ

На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска, Глубокого, Фиголевки и в направлении Казачьей Лопани и Кудиевки.

Ситуация на Южно-Слобожанском направлении. Фото: Facebook/Генштаб ВСУ

На Купянском направлении вчера произошло одно боестолкновение. ВСУ остановили штурмовые действия противника в районе Степной Новоселовки.

Ситуация на Купянском направлении. Фото: Facebook/Генштаб ВСУ

На Лиманском направлении враг атаковал 27 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Среднее, Редкодуб, Ямполовка, Колодязи и Диброва.

Ситуация на Лиманском направлении. Фото: Facebook/Генштаб ВСУ

На Северском направлении Силы обороны остановили 32 наступательных действия захватчиков в районах Григорьевки, Верхнекаменского, Федоровки и Выемки.

Ситуация на Северском направлении. Фото: Facebook/Генштаб ВСУ

На Краматорском направлении вчера зафиксировано пять боестолкновений, оккупант пытался продвигаться в районе Часового Яра и в сторону Белой Горы и Предтечино.

Ситуация на Краматорском направлении. Фото: Facebook/Генштаб ВСУ

На Торецком направлении враг совершил пять атак в районах Дилиевки, Торецка и Русиного Яра.

Ситуация на Торецком направлении. Фото: Facebook/Генштаб ВСУ

На Покровском направлении наши защитники остановили 51 штурмовое действие агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Новоэкономичное, Разино, Лисовка, Чунишино, Зверево, Котлино, Удачное, Муравка, Новоукраинка и Алексеевка.

Ситуация на Покровском направлении. Фото: Facebook/Генштаб ВСУ

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 26 атак в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Толстое, Новохатское, Шевченко, Воскресенка и Темировка.

Ситуация на Новопавловском направлении. Фото: Facebook/Генштаб ВСУ

На Ореховском направлении оккупанты пытались продвинуться в районе Каменского.

Ситуация на Ореховском направлении. Фото: Facebook/Генштаб ВСУ

На Приднепровском направлении войска агрессора совершили восемь тщетных попыток продвинуться вперед на позиции наших подразделений.

Ситуация на Приднепровском направлении. Фото: Facebook/Генштаб ВСУ

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Напомним, ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский озвучил ежедневные потери россиян.

Также мы сообщали о последствиях обстрелов Запорожья за минувшие сутки. По региону нанесли более 400 ударов.