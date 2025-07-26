РФ пыталась прорвать оборону ВСУ на нескольких направлениях — сводка Генштаба

На каких направлениях идут самые горячие бои — сводка Генштаба
В субботу, 26 июля, начались уже 1249 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. За минувшие сутки на фронте произошло 191 боестолкновение. Россияне пытались прорвать оборону ВСУ на нескольких направлениях.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Какова ситуация на фронте
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские подразделения смогли отбить пять атак оккупантов. РФ нанесла семь авиаударов, сбросив при этом четырнадцать КАБ. Всего совершили 326 обстрелов, в том числе три — из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска, Глубокого, Фиголевки и в направлении Казачьей Лопани и Кудиевки.
На Купянском направлении вчера произошло одно боестолкновение. ВСУ остановили штурмовые действия противника в районе Степной Новоселовки.
На Лиманском направлении враг атаковал 27 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Среднее, Редкодуб, Ямполовка, Колодязи и Диброва.
На Северском направлении Силы обороны остановили 32 наступательных действия захватчиков в районах Григорьевки, Верхнекаменского, Федоровки и Выемки.
На Краматорском направлении вчера зафиксировано пять боестолкновений, оккупант пытался продвигаться в районе Часового Яра и в сторону Белой Горы и Предтечино.
На Торецком направлении враг совершил пять атак в районах Дилиевки, Торецка и Русиного Яра.
На Покровском направлении наши защитники остановили 51 штурмовое действие агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Новоэкономичное, Разино, Лисовка, Чунишино, Зверево, Котлино, Удачное, Муравка, Новоукраинка и Алексеевка.
На Новопавловском направлении противник вчера совершил 26 атак в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Толстое, Новохатское, Шевченко, Воскресенка и Темировка.
На Ореховском направлении оккупанты пытались продвинуться в районе Каменского.
На Приднепровском направлении войска агрессора совершили восемь тщетных попыток продвинуться вперед на позиции наших подразделений.
На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.
Напомним, ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский озвучил ежедневные потери россиян.
Также мы сообщали о последствиях обстрелов Запорожья за минувшие сутки. По региону нанесли более 400 ударов.
Читайте Новини.LIVE!