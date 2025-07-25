У полку К-2 майже всі напрямки очолюють дівчата - Кирило Верес

Командир полку К-2 Кирило Верес. Фото: кадр з відео

У підрозділі К-2, який знаходиться на передовій, дедалі більше керівних посад займають жінки. Дівчата не лише не поступаються чоловікам, а часто навіть перевершують їх у стабільності, відповідальності та професійності.

Про це розповів командир полку К-2 Кирило Верес в інтерв'ю "Українській правді".

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Він зізнається, що особисто бачив не всіх, але вже може говорити про чітку тенденцію — дівчата не просто виконують завдання, а беруть на себе відповідальність на рівні з чоловіками, а подекуди — й більше.

"У мене зараз є дівчата, які старші за напрямку. Одна дівчина — командир бойової роти, відповідає за цілий напрямок ударних дронів", — говорить він.

За словами командира, ефективність жінок у бойових підрозділах — беззаперечна. Але є одна умова: "Вони краще працюють, якщо вони вас люблять. Як тільки не люблять – істерика. Це цунамі, це пожежа".

Втім, у плані стабільності та відповідальності жінки, за його спостереженнями, значно надійніші.

"Їх менше. Але вони стабільні. У мене не було випадків, щоб бойова пілотеса захотіла піти або перевестись", — зазначає командир.

Нагадаємо, що кількість жінок у Збройних силах України невпинно зростає. Як зазначив речник оперативного командування "Захід" Олег Домбровський, українки сьогодні присутні майже в усіх сферах військової служби — від адміністративних посад до бойових підрозділів.

До цього юристка Анастасія Руденко заявила, що за умов воєнного стану та загальної мобілізації в Україні певні категорії жінок теж підлягають військовому обліку.