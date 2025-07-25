В полку К-2 почти все направления возглавляют девушки - Кирилл Верес

Командир полка К-2 Кирилл Верес. Фото: кадр из видео

В подразделении К-2, которое находится на передовой, все больше руководящих должностей занимают женщины. Девушки не только не уступают мужчинам, а часто даже превосходят их в стабильности, ответственности и профессионализме.

Об этом рассказал командир полка К-2 Кирилл Верес в интервью "Украинской правде".

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Он признается, что лично видел не всех, но уже может говорить о четкой тенденции — девушки не просто выполняют задачи, а берут на себя ответственность наравне с мужчинами, а иногда — и больше.

"У меня сейчас есть девушки, которые старше направления. Одна девушка — командир боевой роты, отвечает за целое направление ударных дронов", — говорит он.

По словам командира, эффективность женщин в боевых подразделениях — неоспорима. Но есть одно условие: "Они лучше работают, если они вас любят. Как только не любят — истерика. Это цунами, это пожар".

Впрочем, в плане стабильности и ответственности женщины, по его наблюдениям, значительно надежнее.

"Их меньше. Но они стабильны. У меня не было случаев, чтобы боевая пилотесса захотела уйти или перевестись", — отмечает командир.

Напомним, что количество женщин в Вооруженных силах Украины неуклонно растет. Как отметил представитель оперативного командования "Запад" Олег Домбровский, украинки сегодня присутствуют почти во всех сферах военной службы — от административных должностей до боевых подразделений.

До этого юрист Анастасия Руденко заявила, что в условиях военного положения и всеобщей мобилизации в Украине определенные категории женщин тоже подлежат воинскому учету.