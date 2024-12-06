Російська зброя втрачає якість — як санкції впливають на ВПК

Працівник ДСНС оглядає уламки дрона. Фото: ДСНС України

Повітряні сили Збройних сил України помітили цікавий нюанс у збитих безпілотниках, які запускала Росія по території країни. Вони стали неконтрольованими, а якість збірки значно погіршилась. Тим часом робота російських військово-промислових комплексів теж переживає не найкращі часи.

Про це йдеться у статті The Wall Street Journal.

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Нові партії дронів, що надходили з російських військових заводів, зазвичай "діяли" за звичним сценарієм, однак останнім часом щось почало йти не так.

Сучасні моделі безпілотників Герань-2 часто втрачали контроль під час виконання різких маневрів. Частина з них розбивалася ще до досягнення цілей, інші ставали легкою здобиччю української протиповітряної оборони. Попри це, кількість атак залишалася значною —в деякі дні Росія запускала до сотні дронів.

Згодом західні та українські аналітики з’ясували причину збоїв. Виявилося, що проблема криється в неякісних компонентах, зокрема в рульових двигунах, які за розміром нагадують пачку сигарет. Росія була змушена замінити західні компоненти на китайські через санкції, які обмежили її доступ до сучасних технологій.

Санкції послабили роботу російських ВПК

Ця ситуація стала маленькою перемогою для західних країн у масштабному тіньовому протистоянні, що триває на тлі війни. Західні служби намагаються позбавити Москву критично важливих високотехнологічних деталей, необхідних для сучасної зброї. Однак, навіть такі успіхи є радше винятком, ніж правилом, визнають західні посадовці.

Три роки безпрецедентних санкцій суттєво послабили військову машину Кремля, змусивши її використовувати застаріле обладнання та знижувати якість озброєння. Однак Росія продовжує отримувати критично важливі західні компоненти через таємні операції та злочинні угруповання, а також закуповує їх у Китаю. Наразі російські сили підтримують свою міць завдяки чисельній перевазі, що знижує ефективність санкцій на полі бою.

Росія активно розвиває канали контрабанди

На практиці санкції перетворилися на безперервну гру в "кішки-мишки", у якій розвідувальні служби та фахівці Міністерства фінансів намагаються виявити й знищити контрабандні маршрути постачання, які забезпечують російські збройові заводи західними компонентами.

Проте Кремль активно чинить опір. Російські спецслужби, залучаючи контрабандистів, корумпованих чиновників і злочинні угруповання, знаходять все більш витончені способи обходити санкції. Крім того, Москва дедалі частіше звертається до таких країн, як Китай, Іран та Індія, щоб отримати аналоги західних технологій, які більше недоступні.

Дрони стали гіршими по якості, але їх значно побільшало

Хоча якість російських безпілотників, зокрема Geran-2, погіршується, і дедалі більше з них не досягають цілей, російські заводи встигають виробляти їх у значно більших кількостях. Українські високопосадовці визнали, що масовані хвилі дронів, які Росія застосовувала з кінця літа до осені, серйозно виснажили ресурси ППО України.

Ситуацію ускладнюють побоювання щодо можливого скорочення поставок Україні боєприпасів протиповітряної оборони з боку нової адміністрації США, якщо її очолить Дональд Трамп. Це може поставити під загрозу здатність України ефективно протидіяти російським атакам дронами та ракетами.

Незалежні експерти погоджуються, що санкції погіршили якість російської техніки та зробили ланцюги постачань більш уразливими. Втрати російських танків і гаубиць щомісяця перевищують обсяги їх виробництва, що, за словами експертів, може з часом призвести до зупинки окремих виробничих ліній.

Росії бракує верстатів для виготовлення зброї

Як зазначає президент некомерційної організації DKP Крістофер Гаррісон, Росія має змогу без труднощів купувати двигуни для безпілотників і комп’ютерні мікросхеми в Китаю. Однак країна стикається з дефіцитом базових матеріалів, таких як високоефективні мастила для танків, необхідні для роботи в холодних умовах, і комп’ютеризовані верстати для виробництва корпусів дронів і ракет. США лише недавно запровадили обмеження на постачання таких верстатів до Росії, що створює прогалини в санкційному режимі.

Гаррісон також наголошує, що Росія втратила майже всю свою верстатобудівну галузь після розпаду Радянського Союзу і навіть виробництво автоматів Калашникова залежить від імпортних технологій.

"Нам не потрібно задовольняти Росію ціною страждань українців. Достатньо позбавити їх технологій обробки металу", — підсумував експерт, наголошуючи на критичній ролі технологічних обмежень у підриві російської оборонної промисловості.

Нагадаємо, на початку листопада в ГУР заявили, що в одному зі збитих російських безпілотників виявили західні компоненти. Тим часом у CNN заявили, що США можуть зняти з Росії санкції в обмін на мирну угоду з Україною.

Також нагадаємо, що в Україні розробили власний аналог китайського дрону Mavic.