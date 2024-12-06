Российское оружие теряет качество — как санкции влияют на ВПК

Работник ГСЧС осматривает обломки дрона. Фото: ГСЧС Украины

Воздушные силы Вооруженных сил Украины заметили интересный нюанс в сбитых беспилотниках, запускаемых Россией по территории страны. Они стали неконтролируемыми, а качество сборки значительно ухудшилось. Между тем работа российских военно-промышленных комплексов тоже переживает не лучшие времена.

Об этом говорится в статье The Wall Street Journal.

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Новые партии дронов, поступавшие с российских военных заводов, обычно "действовали" по привычному сценарию, однако в последнее время что-то начало идти не так.

Современные модели беспилотников "Герань-2" часто теряли контроль при выполнении резких маневров. Часть из них разбивалась еще до достижения целей, другие становились легкой добычей украинской противовоздушной обороны. Несмотря на это, количество атак оставалось значительным — в некоторые дни Россия запускала до сотни дронов.

Со временем западные и украинские аналитики выяснили причину сбоев. Оказалось, что проблема кроется в некачественных компонентах, в частности в рулевых двигателях, которые по размеру напоминают пачку сигарет. Россия была вынуждена заменить западные компоненты китайскими из-за санкций, которые ограничили ее доступ к современным технологиям.

Санкции ослабили работу российских ВПК

Эта ситуация стала маленькой победой для западных стран в продолжающемся на фоне войны масштабном теневом противостоянии. Западные службы пытаются лишить Москву критически важных высокотехнологичных деталей, необходимых для современного оружия. Однако даже такие успехи скорее исключением, чем правилом, признают западные чиновники.

Три года беспрецедентных санкций ослабили военную машину Кремля, заставив ее использовать устаревшее оборудование и снижать качество вооружения. Однако Россия продолжает получать критически важные западные компоненты через тайные операции и преступные группировки, а также закупает их у Китая. Пока российские силы поддерживают свою мощь благодаря численному преимуществу, что снижает эффективность санкций на поле боя.

Россия активно развивает каналы контрабанды

На практике санкции превратились в непрерывную игру в кошки-мышки, в которой разведывательные службы и специалисты Министерства финансов пытаются обнаружить и уничтожить контрабандные маршруты поставок, снабжающие российские оружейные заводы западными компонентами.

Однако Кремль активно сопротивляется. Российские спецслужбы, привлекая контрабандистов, коррумпированных чиновников и преступные группировки, находят все более изощренные способы обходить санкции. Кроме того, Москва все чаще обращается к таким странам, как Китай, Иран и Индия, чтобы получить аналоги западных технологий, которые больше недоступны.

Дроны стали хуже по качеству, но их количество значительно увеличилось

Хотя качество российских беспилотников, в том числе Geran-2, ухудшается, и все большее из них не достигают целей, российские заводы успевают производить их в значительно больших количествах. Украинские чиновники признали, что массированные волны дронов, которые Россия применяла с конца лета до осени, серьезно истощили ресурсы ПВО Украины.

Ситуацию осложняют опасения по поводу возможного сокращения поставок Украине боеприпасов противовоздушной обороны со стороны новой администрации США, если ее возглавит Дональд Трамп. Это может поставить под угрозу способность Украины эффективно противодействовать российским атакам дронами и ракетами.

Независимые эксперты соглашаются, что санкции ухудшили качество российской техники и сделали цепи поставок более уязвимыми. Потери российских танков и гаубиц ежемесячно превышают объемы их производства, что, по словам экспертов, может привести к остановке отдельных производственных линий.

России не хватает станков для изготовления оружия

Как отмечает президент некоммерческой организации DKP Кристофер Гаррисон, Россия имеет возможность без труда покупать двигатели для беспилотников и компьютерные микросхемы у Китая. Однако страна сталкивается с дефицитом базовых материалов, таких как высокоэффективные масла для танков, необходимые для работы в холодных условиях, и компьютеризированные станки для производства корпусов дронов и ракет. США лишь недавно ввели ограничения на поставку таких станков в Россию, что создает пробелы в санкционном режиме.

Гаррисон также отмечает, что Россия потеряла почти всю свою станкостроительную отрасль после распада Советского Союза и даже производство автоматов Калашникова зависит от импортных технологий.

"Нам не нужно удовлетворять Россию ценой страданий украинцев. Достаточно лишить их технологий обработки металла", — подытожил эксперт, отмечая критическую роль технологических ограничений в подрыве российской оборонной промышленности.

Напомним, в начале ноября в ГУР заявили, что в одном из сбитых российских беспилотников обнаружили западные компоненты. Между тем, в CNN заявили, что США могут снять с России санкции в обмен на мирное соглашение с Украиной.

Также напомним, что в Украине разработали собственный аналог китайского дрона Mavic.