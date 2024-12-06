Війна в Україні — скільки російських цілей збила ППО вночі 6 грудня

Система ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч проти 6 грудня російські війська вкотре атакували Україну — ворог застосував 53 ударні БпЛА типу Shahed та інші безпілотники. Повітряні сили підтвердили знищення 32 ворожих дронів.

Про це повідомила пресслужба ПС ЗСУ у Telegram у п'ятницю, 6 грудня.

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Кількість збитих БпЛА. Фото: ПС ЗСУ

У ніч проти 6 грудня російські війська здійснили атаку на Україну за допомогою 53 ударних БпЛА типу Shahed, а також інших типів безпілотників. Зазначається, що дрони були випущені з Орла у Росії.

У Повітряних силах підтвердили збиття 32 ворожих БпЛА. Системи ППО працювали у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській та Житомирській областях.

Відомо, що ще 16 російських безпілотників були втрачені локаційно, а два покинули підконтрольний повітряний простір України у напрямку Білорусі.

Допис ПС ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, під час повітряної тривоги у Києві ввечері 5 грудня лунали вибухи. Міський голова Віталій Кличко зазначив, що уламки російського безпілотника впали у Голосіївському районі Києва, є пошкодження.

Днями ворог також вдарив безпілотником по житловому будинку в Тернополі. За словами голови ОВА В'ячеслава Негоди, на місці виявили уламки дрона "Герань".