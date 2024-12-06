Война в Украине — сколько российских целей сбила ПВО ночью 6 декабря

Система ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 6 декабря российские войска в очередной раз атаковали Украину — враг применил 53 ударных БпЛА типа Shahed и другие беспилотники. Воздушные силы подтвердили уничтожение 32 вражеских дронов.

Об этом сообщила пресс-служба ПС ВСУ в Telegram в пятницу, 6 декабря.

Читайте также:

Атака беспилотников на Украине

Количество сбитых БпЛА. Фото: ПС ВСУ

В ночь на 6 декабря российские войска совершили атаку на Украину с помощью 53 ударных БпЛА типа Shahed, а также других типов беспилотников. Отмечается, что дроны были выпущены из Орла в России.

В Воздушных силах подтвердили сбитие 32 вражеских БпЛА. Системы ПВО работали в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской и Житомирской областях.

Известно, что еще 16 российских беспилотников были потеряны локально, а два покинули подконтрольное воздушное пространство Украины в направлении Беларуси.

Сообщение ПС ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, во время воздушной тревоги в Киеве вечером 5 декабря раздавались взрывы. Мэр Виталий Кличко отметил, что обломки российского беспилотника упали в Голосеевском районе Киева, есть повреждения.

На днях враг также ударил беспилотников по жилому дому в Тернополе. По словам главы ОВА Вячеслава Негоды, на месте обнаружили обломки дрона "Герань".