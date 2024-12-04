Федоров розповів, що розробники з Brave1 створили український Mavic

Український аналог дрону Mavic. Фото: Михайло Федоров

Починаючи з червня місяця учасники урядової програми України Brave1 працюють над аналогом китайського дрону Mavic. Станом на зараз вони вже створені.

Про це у вівторок, 3 грудня, повідомив у своєму Telegram-каналі міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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"Уже 3 такі українські БпЛА відповідають стандартам НАТО та працюють на фронті — Лінза й Зум від Frontline та Шмавік від Реактивних дронів", — написав Федоров.

Він розповів, що ці дрони адаптовані до реалій війни. Зокрема, у них інтегровані системи зв'язку, які стійкі до ворожого РЕБу, а також є автоматична посадка та режим "повернення додому".

Український аналог дрону Mavic.

Фото: Михайло Федоров

Міністр додав, що значну кількість компонентів теж виготовляють українські виробники. Станом на зараз захисники України вже активно використовують ці дрони на фронті і дають класний фідбек.

"Mavic — один із найпопулярніших дронів на фронті, він простий, ефективний та дешевий. Це розхідний матеріал для військових, підрозділ може за день втрачати по 5 таких "пташок". При цьому мавіки складно й дорого імпортувати, тому створення українського аналогу — топпріоритет", — резюмував Федоров.

Нагадаємо, в інтерв'ю Reuters Михайло Федоров розповів, що Україна почала вже створювати далекобійні безпілотники. Їхня дальність становить до 1800 кілометрів.

Також ми писали, що минулого місяця президент Володимир Зеленський розповів, що Україна розробила вже чотири види власних ракет. Зараз їх випробовують.