Федоров рассказал, что разработчики из Brave1 создали украинский Mavic

Украинский аналог дрона Mavic. Фото: Михаил Федоров

Начиная с июня месяца участники правительственной программы Украины Brave1 работают над аналогом китайского дрона Mavic. По состоянию на данный момент он уже создан.

Об этом во вторник, 3 декабря, сообщил в своем Telegram-канале министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Читайте также:

Что известно о разработке украинского дрона Mavic

"Уже 3 таких украинских БпЛА соответствуют стандартам НАТО и работают на фронте — Линза и Зум от Frontline и Шмавик от Реактивных дронов", — написал Федоров.

Он рассказал, что эти дроны адаптированы к реалиям войны. В частности, в них интегрированы системы связи, устойчивые к вражескому РЭБу, а также есть автоматическая посадка и режим "возвращения домой".

Украинский аналог дрона Mavic. Фото: Михаил Федоров

Министр добавил, что значительное количество компонентов тоже производят украинские производители. По состоянию на сегодня защитники Украины уже активно используют эти дроны на фронте и дают классный фидбек.

"Mavic — один из самых популярных дронов на фронте, он прост, эффективен и дешев. Это расходный материал для военных, подразделение может за день терять по 5 таких "птичек". При этом мавики сложно и дорого импортировать, поэтому создание украинского аналога — топприоритет" , — резюмировал Федоров.

Напомним, в интервью Reuters Михаил Федоров рассказал, что Украина уже начала создавать дальнобойные беспилотники. Их дальность составляет до 1800 км.

Также мы писали, что в прошлом месяце президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина разработала уже четыре вида собственных ракет. Сейчас их испытывают.