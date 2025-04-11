Германия тестирует свое оружие в Украине — какие образцы разочаровали

Немецкая САУ. Фото: boudewijnhuijgens.getarchive.ne

Немецкая военная техника, переданная Украине, сейчас проходит интенсивное испытание в условиях полномасштабной войны против России. Эти боевые испытания, как выяснилось, выявили не только преимущества, но и серьезные слабые места современного немецкого вооружения.

Об этом сообщил Der Spiegel, ссылаясь на внутренний документ Бундесвера.

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Не вся немецкая военная техника хорошо себя зарекомендовала на фронте

Военный атташе Германии в Киеве, который в январе прочитал лекцию для около 200 младших офицеров Бундесвера в Саксоне, поделился опытом, собранным украинскими военными по применению немецкого оружия на фронте. Оказалось, что далеко не все известные немецкие образцы военной техники действительно эффективны в реальных боях.

Так оказалось, что известная немецкая гаубица PzH 2000 в боях мощная, но слишком "хрупкая". Среди основных замечаний — техническая уязвимость самоходной гаубицы Panzerhaubitze 2000. Несмотря на свою мощность и точность, она довольно сложна в эксплуатации, а частые поломки ставят под сомнение ее эффективность в длительных боевых условиях.

Основной боевой танк Leopard 1A5 назвали эффективным и надежным на фронте. Он часто используется украинскими военными как мобильная артиллерия, поскольку его броня не выдерживает современных угроз. Зато Leopard 2A6, который новее и лучше защищен, требует настолько дорогого технического обслуживания, что ремонт на передовой почти невозможен.

Как оценили IRIS-T и Patriot

В сфере ПВО система IRIS-T зарекомендовала себя как чрезвычайно точная и действенная система. Однако украинская сторона указала на катастрофическую нехватку боеприпасов и их сверхвысокую стоимость. Patriot также получила положительные отзывы как оружие для противовоздушной обороны, однако есть проблема. Это устаревшие автомобили-носители MAN, которые делают невозможным стабильную работу системы из-за нехватки запчастей.

Сложнее оказалась ситуация с реактивными системами залпового огня Mars, поставленными из Германии. Несмотря на то, что они демонстрировали значительное преимущество благодаря большой дальности поражения целей, их эффективность была ограничена. Как рассказал атташе на лекции в Деличи, эти установки не способны использовать кассетные боеприпасы, которые поступают от США. Зато Германия передает только обычные снаряды, соблюдая Конвенцию о кассетных боеприпасах 2010 года, к которой присоединилась.

Похожая проблема ранее возникала и с немецкими самоходными гаубицами, однако там ограничения удалось преодолеть после программных настроек. В случае с Mars пока речь идет лишь об их частичной боеспособности, несмотря на высокую оценку их тактических возможностей.

Какая немецкая техника получила наибольшее количество положительных отзывов от украинских военнослужащих

Единственная система, которая получила безоговорочную похвалу — это зенитная самоходная установка Gepard. По данным немецких военных, она стала "самой популярной, эффективной и надежной системой вооружений" среди всех, которые были переданы Украине. Парадоксально, но еще до начала полномасштабной войны был снят с вооружения армии Германии. После начала российского вторжения законсервированные машины были возвращены в строй, а некоторые даже закуплены за рубежом для нужд Украины.

Практически вся немецкая система вооружения не готова к реальной войне

В итоге в отчете написали, что "Практически ни одна крупная немецкая система вооружения не является полностью адаптированной к условиям войны".

В Der Spigel сообщили, что официальный представитель Минобороны ФРГ отказался комментировать содержание документа, отметив лишь, что немецкая сторона постоянно поддерживает связь с украинскими партнерами по поставкам, ремонту и поставке комплектующих.

В то же время компании-производители, такие как Rheinmetall, которые производят танки Leopard и гаубицы Panzerhaubitze 2000, также воздержались от публичных комментариев относительно проблем с развертыванием своей техники на фронте.

Производители техники считают, что ВСУ "выматывают" технику на фронте

Немецкие военные признают, что техника подвергается чрезмерной нагрузке из-за экстремальных условий боевых действий в Украине. К тому же хотя украинские бойцы проходили интенсивное обучение на этих системах в Германии, времени на техническую подготовку и обслуживание часто не хватало.

В условиях передовой не хватает инфраструктуры, чтобы обеспечить своевременный ремонт и логистическую поддержку. Промышленность Германии уже создала специальные ремонтные центры, однако большинство из них расположены слишком далеко от зоны активных боевых действий, что существенно затрудняет обслуживание техники.

Напомним, Украина также разрабатывает собственные образцы новой техники. Так в марте создали боевого робота.

Также в марте стало известно, что у Украины больше нет в запасе дальнобойных ракет ATACMS.