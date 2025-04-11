Німеччина тестує свою зброю в Україні — які зразки розчарували

Німецька САУ. Фото: boudewijnhuijgens.getarchive.ne

Німецька військова техніка, передана Україні, наразі проходить інтенсивне випробування в умовах повномасштабної війни проти Росії. Ці бойові випробування, як з’ясувалося, виявили не лише переваги, а й серйозні слабкі місця сучасного німецького озброєння.

Про це повідомив Der Spiegel, посилаючись на внутрішній документ Бундесверу.

Реклама

Читайте також:

Не вся німецька військова техніка добре себе зарекомендувала на фронті

Військовий аташе Німеччини в Києві, який у січні прочитав лекцію для близько 200 молодших офіцерів Бундесверу в Саксон, поділився досвідом, зібраним українськими військовими щодо застосування німецької зброї на фронті. Виявилось, що далеко не всі найвідоміші німецькі зразки військової техніки справді ефективні у реальних боях.

Так виявилось, що відома німецька гаубиця PzH 2000 у боях потужна, але надто "тендітна". Серед основних зауважень — технічна вразливість самохідної гаубиці Panzerhaubitze 2000. Попри свою потужність і точність, вона доволі складна в експлуатації, а часті поломки ставлять під сумнів її ефективність у тривалих бойових умовах.

Основний бойовий танк Leopard 1A5 назвали ефективним і надійним на фронті. Він часто використовується українськими військовими як мобільна артилерія, оскільки його броня не витримує сучасних загроз. Натомість Leopard 2A6, який новіший і краще захищений, вимагає настільки дорогого технічного обслуговування, що ремонт на передовій майже неможливий.

Як оцінили IRIS-T та Patriot

У сфері ППО система IRIS-T зарекомендувала себе як надзвичайно точна і дієва система. Проте українська сторона вказала на катастрофічну нестачу боєприпасів і їхню надвисоку вартість. Patriot також отримала схвальні відгуки як зброя для протиповітряної оборони, однак є проблема. Це застарілі автомобілі-носії MAN, які унеможливлюють стабільну роботу системи через брак запчастин.

Складнішою виявилася ситуація з реактивними системами залпового вогню Mars, поставленими з Німеччини. Попри те, що вони демонстрували значну перевагу завдяки великій дальності ураження цілей, їх ефективність була обмежена. Як розповів аташе на лекції в Делічі, ці установки не здатні використовувати касетні боєприпаси, які надходять від США. Натомість Німеччина передає лише звичайні снаряди, дотримуючись Конвенції про касетні боєприпаси 2010 року, до якої приєдналася.

Схожа проблема раніше виникала і з німецькими самохідними гаубицями, однак там обмеження вдалося подолати після програмних налаштувань. У випадку з Mars наразі йдеться лише про їх часткову боєздатність, попри високу оцінку їхніх тактичних можливостей.

Яка німецька техніка отримала найбільшу кількість позитивних відгуків від українських військовослужбовців

Єдина система, яка отримала беззаперечну похвалу, — це зенітна самохідна установка Gepard. За даними німецьких військових, вона стала "найпопулярнішою, найефективнішою та найнадійнішою системою озброєнь" серед усіх, які були передані Україні. Парадоксально, але ще до початку повномасштабної війни був знятий з озброєння армії Німеччини. Після початку російського вторгнення законсервовані машини були повернуті в стрій, а деякі навіть закуплені за кордоном для потреб України.

Практично вся німецька система озброєння не готова до реальної війни

У підсумку в звіті написали, що "Практично жодна велика німецька система озброєння не є повністю адаптованою до умов війни".

У Der Spigel повідомили, що офіційний речник Міноборони ФРН відмовився коментувати вміст документа, наголосивши лише, що німецька сторона постійно підтримує зв'язок з українськими партнерами щодо поставок, ремонту й постачання комплектуючих.

Водночас компанії-виробники, такі як Rheinmetall, які виробляють танки Leopard і гаубиці Panzerhaubitze 2000,також утрималися від публічних коментарів щодо проблем із розгортанням своєї техніки на фронті.

Виробники техніки вважають, що ЗСУ "вимотують" техніку на фронті

Німецькі військові визнають, що техніка піддається надмірному навантаженню через екстремальні умови бойових дій в Україні. До того ж хоча українські бійці проходили інтенсивне навчання на цих системах у Німеччині, часу на технічну підготовку й обслуговування часто не вистачало.

В умовах передової бракує інфраструктури, щоб забезпечити своєчасний ремонт і логістичну підтримку. Промисловість Німеччини вже створила спеціальні ремонтні центри, однак більшість із них розташовані надто далеко від зони активних бойових дій, що суттєво ускладнює обслуговування техніки.

Нагадаємо, Україна також розробляє власні зразки нової техніки. Так у березні створили бойового робота.

Також у березні стало відомо, що в України більше немає у запасі далекобійних ракет ATACMS.