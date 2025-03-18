Україна отримала нового бойового робота — що відомо про Лють

Робот "Лють". Фото: Міноборони України

Міністерство оборони України офіційно допустило до експлуатації у підрозділах Сил оборони наземний роботизований комплекс "Лють" вітчизняного виробництва. Цей безпілотний бойовий пристрій уже випробуваний у реальних бойових умовах і призначений для виконання широкого спектра завдань, зокрема розвідки та вогневої підтримки українських військових.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

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Що відомо про роботизований комплекс "Лють"

Як повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки, "Лють" оснащений кулеметом калібру 7.62 та додатковими сенсорами, що дозволяють йому виявляти та знищувати цілі в будь-який час доби.

Комплекс працює на безшумному електричному двигуні та має високу прохідність, що дозволяє йому ефективно пересуватися навіть по важкодоступній місцевості. Крім того, робот може працювати за широкого діапазону температур.

Головна перевага робота "Лють" — наявне дистанційне управління, яке дозволяє оператору працювати з безпечної позиції, не ризикуючи життям. Основне завдання комплексу полягає у посиленні підрозділів ЗСУ та виконання місій у найнебезпечніших зонах бойових дій.

Військові експерти наголошують, що використання роботизованих бойових платформ значно підвищує ефективність підрозділів і мінімізує ризики для особового складу. У перспективі Україна планує розширювати використання подібних технологій на фронті.

Нагадаємо, експерти сказали, що можна виробляти на заводах Volkswagen для військових потреб.

Також США співпрацюватимуть з Україною у виробництві дронів.