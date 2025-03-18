Украина получила нового боевого робота — что известно про Лють

Робот "Лють". Фото: Минобороны Украины

Министерство обороны Украины официально допустило к эксплуатации в подразделениях Сил обороны наземный роботизированный комплекс "Лють" отечественного производства. Это беспилотное боевое устройство уже испытано в реальных боевых условиях и предназначено для выполнения широкого спектра задач, в частности разведки и огневой поддержки украинских военных.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

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Что известно о роботизированном комплексе "Лють"

Как сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники, "Лють" оснащен пулеметом калибра 7.62 и дополнительными сенсорами, позволяющими ему выявлять и уничтожать цели в любое время суток.

Комплекс работает на бесшумном электрическом двигателе и имеет высокую проходимость, что позволяет ему эффективно передвигаться даже по труднодоступной местности. Кроме того, робот может работать при широком диапазоне температур.

Главное преимущество робота "Лють" — имеющееся дистанционное управление, которое позволяет оператору работать с безопасной позиции, не рискуя жизнью. Основная задача комплекса заключается в усилении подразделений ВСУ и выполнении миссий в самых опасных зонах боевых действий.

Военные эксперты отмечают, что использование роботизированных боевых платформ значительно повышает эффективность подразделений и минимизирует риски для личного состава. В перспективе Украина планирует расширять использование подобных технологий на фронте.

Напомним, эксперты сказали, что можно производить на заводах Volkswagen для военных нужд.

Также США будут сотрудничать с Украиной в производстве дронов.