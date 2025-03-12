США переймають досвід України у виробництві безпілотників

Український дрон-ракета "Пекло". Фото: УНІАН

Американські оборонні стартапи починають вчитися в українських виробників безпілотників, щоб створювати ефективніші дрони для армії США. Виявилось, що значна частина американських безпілотних технологій не виправдала очікувань на полі бою, тоді як українські виробники з обмеженими ресурсами змогли налагодити масове виробництво дронів, які уже довели свою ефективність у реальних бойових умовах.

Про це йдеться у статті The Wall Street Journal.

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Попри багатомільярдні інвестиції у США, багато американських компаній створюють на практиці надто дорогі та малоефективні безпілотники. Тим часом в Україні розробники змогли налагодити виробництво дронів, здатних виконувати бойові завдання в умовах активної радіоелектронної боротьби.

За даними Міністерства оборони США, американські компанії можуть виробляти до 100 тисяч безпілотників на рік, тоді як в Україні лише за минулий рік було виготовлено понад два мільйони дронів. Деякі з них здатні пролітати сотні кілометрів із вибухівкою та вже застосовувалися для ударів по території Росії.

Як розвивається співпраця США з українськими виробниками

Американські компанії починають інтегрувати свої технології в українські дрони. Зокрема, південнокаліфорнійський стартап CX2 уклав угоду на встановлення своїх сенсорів і програмного забезпечення на українських безпілотниках. Це партнерство отримало схвалення від одного з підрозділів збройних сил США і може бути використане для оснащення американської армії.

"Жодна американська компанія не може конкурувати з Україною. Ви знаєте, що їхні прилади працюють. У них є справжнісінька лабораторія з високими ставками, яка покликана перевірити всі ці речі на міцність", — зазначив співзасновник CX2 Натан Мінц.

Тим часом американський стартап KEF Robotics у партнерстві з українською компанією Sensorama Lab створив спільне підприємство Blue Arrow, яке розробляє сенсорні системи для безпілотників. Ця технологія допоможе дронам ефективніше орієнтуватися у складному повітряному просторі та знаходити цілі, залишаючись непоміченими.

Українські дрони вдесятеро дешевші за американські

У статті зазначили українські компанії вже зараз працюють над тим, щоб після завершення війни стати світовим центром виробництва безпілотників. Вони активно залучають інвесторів та партнерів із США та Європи.

Українські дрони коштують у десять разів дешевше за американські аналоги, але довели свою ефективність навіть в умовах електронного глушіння.

Нагадаємо, нещодавно Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зробив заяву щодо ефективності роботи FPV-дронів на фронті проти окупантів.

А бійці "Азову" показали, як працює новітній безпілотний авіаційний комплекс UAS SETH на фронті.