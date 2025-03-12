США перенимают опыт Украины в производстве беспилотников

Украинский дрон-ракета "Пекло". Фото: УНИАН

Американские оборонные стартапы начинают учиться у украинских производителей беспилотников, чтобы создавать более эффективные дроны для армии США. Оказалось, что значительная часть американских беспилотных технологий не оправдала ожиданий на поле боя, тогда как украинские производители с ограниченными ресурсами смогли наладить массовое производство дронов, которые уже доказали свою эффективность в реальных боевых условиях.

Об этом говорится в статье The Wall Street Journal.

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Несмотря на многомиллиардные инвестиции в США, многие американские компании создают на практике слишком дорогие и малоэффективные беспилотники. Между тем в Украине разработчики смогли наладить производство дронов, способных выполнять боевые задачи в условиях активной радиоэлектронной борьбы.

По данным Министерства обороны США, американские компании могут производить до 100 тысяч беспилотников в год, тогда как в Украине только за прошлый год было изготовлено более двух миллионов дронов. Некоторые из них способны пролетать сотни километров со взрывчаткой и уже применялись для ударов по территории России.

Как развивается сотрудничество США с украинскими производителями

Американские компании начинают интегрировать свои технологии в украинские дроны. В частности, южнокалифорнийский стартап CX2 заключил соглашение на установку своих сенсоров и программного обеспечения на украинских беспилотниках. Это партнерство получило одобрение от одного из подразделений вооруженных сил США и может быть использовано для оснащения американской армии.

"Ни одна американская компания не может конкурировать с Украиной. Вы знаете, что их приборы работают. У них есть самая настоящая лаборатория с высокими ставками, которая призвана проверить все эти вещи на прочность", — отметил соучредитель CX2 Натан Минц.

Тем временем американский стартап KEF Robotics в партнерстве с украинской компанией Sensorama Lab создал совместное предприятие Blue Arrow, которое разрабатывает сенсорные системы для беспилотников. Эта технология поможет дронам эффективнее ориентироваться в сложном воздушном пространстве и находить цели, оставаясь незамеченными.

Украинские дроны в десять раз дешевле американских

В статье отметили украинские компании уже сейчас работают над тем, чтобы после завершения войны стать мировым центром производства беспилотников. Они активно привлекают инвесторов и партнеров из США и Европы.

Украинские дроны стоят в десять раз дешевле американских аналогов, но доказали свою эффективность даже в условиях электронного глушения.

Напомним, недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сделал заявление об эффективности работы FPV-дронов на фронте против оккупантов.

А бойцы "Азова" показали, как работает новейший беспилотный авиационный комплекс UAS SETH на фронте.