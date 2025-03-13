США відновили супутникову підтримку України та підтвердили нестачу ATACMS

Запуск ракети ATACMS. Фото: FMT

Україна більше не має у запасі далекобійних ракет ATACMS. Стало відомо, скільки США надали таких ракет Україні та чи планують їх надавати знову.

Про це йдеться у статті Associated Press.

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Офіційні особи США визнали, що Україна більше не має у своєму арсеналі армійських тактичних ракетних систем великої дальності ATACMS.

За даними представника американської влади та українського депутата з комітету оборони, запаси цих ракет були вичерпані наприкінці січня. Чиновники надали цю інформацію журналістам AP на умовах анонімності.

Американський посадовець також уточнив, що США передали Україні менш ніж 40 одиниць ATACMS, що від початку обмежувало їх використання. Крім того, попередній міністр оборони США Ллойд Остін наголошував, що Вашингтон не планує значних поставок цієї зброї, оскільки вважає інші види озброєння більш ефективними для поточної ситуації на полі бою.

Нагадаємо, член оборонного комітету Ради Федір Веніславський пояснив, як довго вистачить Україні запасів зброї у випадку зупинки постачання допомоги.

Також стало відомо, як США співпрацює з Україною із розробки дронів.