Зупинка допомоги від США — скільки запасів зброї є в України

Федір Веніславський. Фото: РБК-Україна

У ЗМІ з'явилась інформація про те, що Дональд Трамп віддав наказ призупинити допомогу Україні від США. Наша держава має певні запаси зброї, і відомо, на скільки, ймовірно, їх вистачить.

Про це розповів член оборонного комітету Ради Федір Веніславський у коментарі РБК-Україна у вівторок, 4 березня.

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Як зазначив Веніславський, Україні вистачить запасу зброї десь на пів року. Навіть за умови, якщо Штати дійсно призупинять надання допомоги. Разом з тим, таке рішення США однозначно ускладнить ситуацію. Саме тому Україна наразі шукає інші джерела постачання критично важливого озброєння.

"Я думаю, що запас міцності в Україні точно є десь на пів року навіть без системної допомоги з боку США, але буде, звичайно, значно складніше. Тому зараз всі працюють — і команда президента, і Верховна Рада, і наш комітет — над тим, щоб розглянути варіанти компенсації цієї кількості і якості озброєння, яке США можуть припинити чи вже припинили нам надавати", — зазначив Веніславський.

Є деякі види озброєння, що можуть поставити в Україну тільки Штати. Наприклад, системи ППО та високоточні РСЗВ великої дальності. За словами Веніславського, важливо знайти альтернативи такій зброї та забезпечити протиповітряну оборону потрібною кількістю засобів.

"Наш військово-промисловий комплекс за три роки набрав достатньо великої спроможності й здатний суттєво нівелювати загрози та ризики", — заявив Веніславський.

Нагадаємо про те, що Дональд Трамп вирішив призупинити всю допомогу Україні, повідомило видання Bloomberg. Офіційної заяви США з цього приводу поки що не було.

Американський чиновник в коментарі CNN зазначив, що Україна відчує відсутність озброєння від США з плином часу. На це може піти як кілька днів, так і кілька місяців.