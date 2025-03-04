За рішенням Трампа наразі призупинена вся військова допомога Україні, навіть та, що вже перебуває у Польщі

Розвантаження військової допомоги від США. Фото: Генштаб ЗСУ

Буквально щойно стало відомо з офіційних джерел наближених до CNN та Bloomberg, що Дональд Трамп дав наказ призупинити всю військову допомогу Україні. Цікаво, що буквально минулого вечора президент США заявляв, що поки не розглядав такої можливості.

Про призупинення підтримки повідомляє CNN, а про те, яку саме підтримку призупинено — Bloomberg.

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Як повідомив CNN неназваний представник Білого дому, Трамп наказав поставити на паузу будь-яку військову допомогу ЗСУ до поки її будуть переглядати.

"Президент чітко дав зрозуміти, що він зосереджений на мирі. Нам потрібно, щоб наші партнери також були віддані цій меті. Ми призупиняємо та переглядаємо нашу допомогу, щоб переконатися, що вона сприяє вирішенню проблеми", — сказав представник Білого дому в коментарі CNN.

Яку зброю США припинить надавати

Своєю чергою Bloomberg з посиланням на своє джерело у Міноборони США повідомляє, що вся логістика військового обладнання США буде призупинена. В тому числі включаючи зброю, що перебуває транзитом на літаках і кораблях або очікує в транзитних зонах у Польщі. За словами джерела, Трамп наказав міністру оборони Піту Ґ егсету зробити паузу.

В агенції зазначають, що остаточна заборона, якщо така станеться, може торкнутись доставки критично важливих боєприпасів, сотень керованих реактивних систем залпового вогню, протитанкової зброї та інших засобів.

Але це викличе і проблеми американського ВПК. Розірвання існуючих контрактів з промисловістю також може вимагати від США сплати певної форми компенсаційних зборів компаніям, які вже почали виконувати замовлення.

Нагадаємо, Україна ризикує залишитись без фінансової підтримки Сполучених Штатів, якщо Дональд Трамп не передумає. Проте у бюджетному комітеті ВР сподіваються, що президент США змінить думку і гроші будуть.

Також Трамп заявив, що не поступався Росії і вірить, що без його дій окупанти б захопили всю Україну.