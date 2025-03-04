По решению Трампа пока приостановлена вся военная помощь Украине, даже та, что уже находится в Польше

Разгрузка военной помощи от США. Фото: Генштаб ВСУ

Буквально только что стало известно из официальных источников, приближенных к CNN и Bloomberg, что Дональд Трамп дал приказ приостановить всю военную помощь Украине. Интересно, что буквально вчера вечером президент США заявлял, что пока не рассматривал такой возможности.

О приостановлении поддержки сообщает CNN, а о том, какая именно поддержка приостановлена — Bloomberg.

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Что известно на данный момент

Как сообщил CNN неназванный представитель Белого дома, Трамп приказал поставить на паузу любую военную помощь ВСУ, пока ее будут пересматривать.

"Президент четко дал понять, что он сосредоточен на мире. Нам нужно, чтобы наши партнеры также были преданы этой цели. Мы приостанавливаем и пересматриваем нашу помощь, чтобы убедиться, что она способствует решению проблемы", — сказал представитель Белого дома в комментарии CNN.

Какое оружие США прекратит предоставлять

В свою очередь Bloomberg со ссылкой на свой источник в Минобороны США сообщает, что вся логистика военного оборудования США будет приостановлена. В том числе включая оружие, находящееся транзитом на самолетах и кораблях или ожидающее в транзитных зонах в Польше. По словам источника, Трамп приказал министру обороны Питу Хегсету сделать паузу.

В агентстве отмечают, что окончательный запрет, если таковой произойдет, может коснуться доставки критически важных боеприпасов, сотен управляемых реактивных систем залпового огня, противотанкового оружия и других средств.

Но это вызовет и проблемы американского ВПК. Расторжение существующих контрактов с промышленностью также может потребовать от США уплаты определенной формы компенсационных сборов компаниям, которые уже начали выполнять заказы.

Напомним, Украина рискует остаться без финансовой поддержки Соединенных Штатов, если Дональд Трамп не передумает. Однако в бюджетном комитете ВР надеются, что президент США изменит мнение и деньги будут.

Также Трамп заявил, что не уступал России и верит, что без его действий оккупанты бы захватили всю Украину.