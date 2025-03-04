Остановка помощи от США — сколько запасов оружия есть у Украины

Федор Вениславский. Фото: РБК-Україна

В СМИ появилась информация о том, что Дональд Трамп отдал приказ приостановить помощь Украине от США. Наше государство имеет определенные запасы оружия и известно, на сколько, вероятно, их хватит.

Об этом рассказал член оборонного комитета Рады Федор Вениславский в комментарии РБК-Україна во вторник, 4 марта.

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Как отметил Вениславский, Украине хватит запаса оружия где-то на полгода. Даже при условии, если Штаты действительно приостановят предоставление помощи. Вместе с тем, такое решение США однозначно усложнит ситуацию. Именно поэтому Украина сейчас ищет другие источники поставок критически важного вооружения.

"Я думаю, что запас прочности в Украине точно есть где-то на полгода даже без системной помощи со стороны США, но будет, конечно, значительно сложнее. Поэтому сейчас все работают — и команда президента, и Верховная Рада, и наш комитет — над тем, чтобы рассмотреть варианты компенсации этого количества и качества вооружения, которое США могут прекратить или уже прекратили нам предоставлять", — отметил Вениславский.

Есть некоторые виды вооружения, которые могут поставить в Украину только Штаты. Например, системы ПВО и высокоточные РСЗО большой дальности. По словам Вениславского, важно найти альтернативы такому оружию и обеспечить противовоздушную оборону нужным количеством средств.

"Наш военно-промышленный комплекс за три года набрал достаточно большой способности и способен существенно нивелировать угрозы и риски", — заявил Вениславский.

Напомним, о том, что Дональд Трамп решил приостановить всю помощь Украине сообщило издание Bloomberg. Официального заявления США по этому поводу пока не было.

Американский чиновник в комментарии CNN отметил, что Украина почувствует отсутствие вооружения от США с течением времени. На это может уйти как несколько дней, так и несколько месяцев.