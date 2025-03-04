США зупинили допомогу Україні — коли стануть відчутними наслідки

Український військовослужбовець готує 155-мм артилерійські снаряди. Фото: Reuters

Дональд Трамп віддав наказ призупинити всю військову допомогу Україні. Негативні наслідки від цього стануть відчутними через деякий час.

Про це пише CNN з посиланням на слова американського чиновника у вівторок, 4 лютого.

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Наслідки призупинення допомоги від США

Як зазначив посадовець США, ефект через втрату допомоги від США буде серйозним для України. За його словами, негативні наслідки будуть відчутними, навіть якщо інші країни поспішать на допомогу.

"Існує прогалина в спроможності, яку Європа не може заповнити сама", — сказав чиновник.

Як зазначає видання, посилаючись на слова експерта, призупинення допомоги від США позначиться на Україні протягом двох-чотирьох місяців, до того часу допомога європейських країн допоможе Києву залишатися на плаву.

"Вплив буде великим. Я б назвав це руйнівним. Їхні лінії фронту продовжуватимуть змінюватися, і врешті-решт вони розпадуться, й Україні доведеться прийняти несприятливе, навіть катастрофічне, мирне врегулювання", — сказав старший радник Центру стратегічних і міжнародних досліджень Марк Канчіан.

Він додав, що вихід з цієї ситуації нібито є. Однак, за словами посадовця, це буде "надзвичайно принизливо" для Володимира Зеленського.

Нагадаємо, інформація про повну зупинку військової допомоги Україні від США з'явилась у ЗМІ в ніч проти 4 лютого. Дональд Трамп дав наказ призупинити всю військову підтримку.

Раніше президент Сполучених Штатів Америки анонсував "великий вечір". Дональд Трамп заявив, що розповість "все, як є".