США остановили помощь Украине — когда будут последствия

Украинский военнослужащий готовит 155-мм артиллерийские снаряды. Фото: Reuters

Дональд Трамп отдал приказ приостановить всю военную помощь Украине. Негативные последствия от этого станут ощутимыми через некоторое время.

Об этом пишет CNN со ссылкой на слова американского чиновника во вторник, 4 февраля.

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Последствия приостановления помощи от США

Как отметил чиновник США, эффект из-за потери помощи от США будет серьезным для Украины. По его словам, негативные последствия будут ощутимыми, даже если другие страны поспешат на помощь.

"Существует пробел в способности, которую Европа не может заполнить сама", — сказал чиновник.

Как отмечает издание, ссылаясь на слова эксперта, приостановка помощи от США скажется на Украине в течение двух-четырех месяцев, до того времени помощь европейских стран поможет Киеву оставаться на плаву.

"Влияние будет большим. Я бы назвал это разрушительным. Их линии фронта будут продолжать меняться, и в конце концов они распадутся, и Украине придется принять неблагоприятное, даже катастрофическое, мирное урегулирование", — сказал старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Канчиан.

Он добавил, что выход из этой ситуации якобы есть. Однако, по словам чиновника, это будет "чрезвычайно унизительно" для Владимира Зеленского.

Напомним, информация о полной остановке военной помощи Украине от США появилась в СМИ в ночь на 4 февраля. Дональд Трамп дал приказ приостановить всю военную поддержку.

Ранее Президент Соединенных Штатов Америки анонсировал "большой вечер". Дональд Трамп заявил, что расскажет "все, как есть".