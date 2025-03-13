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Украина потеряла ATACMS — США подтвердили исчерпание запасов

13 марта 2025 09:06
Анастасия Постоенко - Редактор
США возобновили спутниковую поддержку Украины и подтвердили недостаток ATACMS
Запуск ракеты ATACMS. Фото: FMT
Анастасия Постоенко - Редактор

Украина больше не имеет в запасе дальнобойных ракет ATACMS. Стало известно, сколько США предоставили таких ракет Украине и планируют ли их предоставлять снова.

Об этом говорится в статье Associated Press.

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Официальные лица США признали, что Украина больше не имеет в своем арсенале армейских тактических ракетных систем большой дальности ATACMS.

По данным представителя американских властей и украинского депутата из комитета обороны, запасы этих ракет были исчерпаны в конце января. Чиновники предоставили эту информацию журналистам AP на условиях анонимности.

Американский чиновник также уточнил, что США передали Украине менее 40 единиц ATACMS, что изначально ограничивало их использование. Кроме того, предыдущий министр обороны США Ллойд Остин отмечал, что Вашингтон не планирует значительных поставок этого оружия, поскольку считает другие виды вооружения более эффективными для текущей ситуации на поле боя.

Напомним, член оборонного комитета Рады Федор Вениславский объяснил, как долго хватит Украине запасов оружия в случае остановки поставок помощи.

Также стало известно, как США сотрудничает с Украиной по разработке дронов.

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