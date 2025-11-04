Зеленский встретился с воинами возле Покровска — что обсудили

Ситуация возле Покровска — Зеленский встретился с десантниками
Президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции вблизи Покровска. Там оборону держит 25-я отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада.
Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.
Зеленский прибыл под Покровск
Во время встречи глава государства обсудил с военными актуальную оперативную ситуацию на фронте и вручил государственные награды защитникам.
Как сообщил президент, главное внимание было сосредоточено на реальных потребностях бойцов — обеспечении позиций, логистике, ротациях и развитии дроновых подразделений. Отдельно обсудили внедрение программы контрактов "18-24", будущий переход армии на полностью контрактную основу, а также вопросы подготовки личного состава и цифровизации военных процессов.
"Все вопросы проработаем. Спасибо воинам за защиту Украины, за ежедневную службу", — подчеркнул Зеленский.
Напомним, что ранее глава государства сообщил, что в течение последних дней российские войска не имели успеха в Покровске Донецкой области. Враг постоянно осуществляет штурмы в населенном пункте и обстреливает его управляемыми авиабомбами.
В то же время эксперт предупредил, что оккупанты готовят провокации в Покровске. Целью противника является дискредитация Сил обороны Украины.
