Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Ситуация возле Покровска — Зеленский встретился с десантниками

Ситуация возле Покровска — Зеленский встретился с десантниками

Ua ru
Дата публикации 4 ноября 2025 16:44
обновлено: 17:51
Зеленский встретился с воинами возле Покровска — что обсудили
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции вблизи Покровска. Там оборону держит 25-я отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

Реклама
Читайте также:
Ситуація біля Покровська — Зеленський зустрівся з десантниками - фото 1
Пост Зеленского. Фото: скриншот

Зеленский прибыл под Покровск

Во время встречи глава государства обсудил с военными актуальную оперативную ситуацию на фронте и вручил государственные награды защитникам.

Реклама

Как сообщил президент, главное внимание было сосредоточено на реальных потребностях бойцов — обеспечении позиций, логистике, ротациях и развитии дроновых подразделений. Отдельно обсудили внедрение программы контрактов "18-24", будущий переход армии на полностью контрактную основу, а также вопросы подготовки личного состава и цифровизации военных процессов.

"Все вопросы проработаем. Спасибо воинам за защиту Украины, за ежедневную службу", — подчеркнул Зеленский.

Реклама
Ситуація біля Покровська — Зеленський зустрівся з десантниками - фото 2
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с бойцами. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Напомним, что ранее глава государства сообщил, что в течение последних дней российские войска не имели успеха в Покровске Донецкой области. Враг постоянно осуществляет штурмы в населенном пункте и обстреливает его управляемыми авиабомбами.

В то же время эксперт предупредил, что оккупанты готовят провокации в Покровске. Целью противника является дискредитация Сил обороны Украины.

Владимир Зеленский ВСУ война в Украине Покровск
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации