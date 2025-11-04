Зеленский встретился с воинами возле Покровска — что обсудили

Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции вблизи Покровска. Там оборону держит 25-я отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Зеленский прибыл под Покровск

Во время встречи глава государства обсудил с военными актуальную оперативную ситуацию на фронте и вручил государственные награды защитникам.

Как сообщил президент, главное внимание было сосредоточено на реальных потребностях бойцов — обеспечении позиций, логистике, ротациях и развитии дроновых подразделений. Отдельно обсудили внедрение программы контрактов "18-24", будущий переход армии на полностью контрактную основу, а также вопросы подготовки личного состава и цифровизации военных процессов.

"Все вопросы проработаем. Спасибо воинам за защиту Украины, за ежедневную службу", — подчеркнул Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с бойцами. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Напомним, что ранее глава государства сообщил, что в течение последних дней российские войска не имели успеха в Покровске Донецкой области. Враг постоянно осуществляет штурмы в населенном пункте и обстреливает его управляемыми авиабомбами.

В то же время эксперт предупредил, что оккупанты готовят провокации в Покровске. Целью противника является дискредитация Сил обороны Украины.