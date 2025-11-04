Відео
Відео

Головна Армія Ситуація біля Покровська — Зеленський зустрівся з десантниками

Ситуація біля Покровська — Зеленський зустрівся з десантниками

Дата публікації: 4 листопада 2025 16:44
Оновлено: 17:51
Зеленський зустрівся з воїнами біля Покровська — що обговорили
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський відвідав позиції поблизу Покровська. Там оборону тримає 25-та окрема повітрянодесантна Січеславська бригада.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

Читайте також:
Ситуація біля Покровська — Зеленський зустрівся з десантниками - фото 1
Пост Зеленського. Фото: скриншот

Зеленський прибув під Покровськ

Під час зустрічі глава держави обговорив із військовими актуальну оперативну ситуацію на фронті та вручив державні нагороди захисникам.

Як повідомив президент, головна увага була зосереджена на реальних потребах бійців — забезпеченні позицій, логістиці, ротаціях і розвитку дронових підрозділів. Окремо обговорили впровадження програми контрактів "18–24", майбутній перехід армії на повністю контрактну основу, а також питання підготовки особового складу та цифровізації військових процесів.

"Усі питання пропрацюємо. Дякую воїнам за захист України, за щоденну службу", — наголосив Зеленський.

Ситуація біля Покровська — Зеленський зустрівся з десантниками - фото 2
Президент України Володимир Зеленський зустрівся із бійцями. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Нагадаємо, що раніше голова держави повідомив, що упродовж останніх днів російські війська не мали успіху у Покровську Донецької області. Ворог постійно здійснює штурми у населеному пункті та обстрілює його керованими авіабомбами.

Водночас експерт попередив, що окупанти готують провокації в Покровську. Метою противника є дискредитація Сил оборони України.

Володимир Зеленський ЗСУ війна в Україні війна Покровськ
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
