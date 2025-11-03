Відео
Україна
Зеленський пояснив, яка ситуація зараз у Покровську

Зеленський пояснив, яка ситуація зараз у Покровську

Ua ru
Дата публікації: 3 листопада 2025 19:25
Оновлено: 20:17
Покровськ — яка ситуація у населеному пункті зараз
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Упродовж останніх днів російські війська не мали успіху у Покровську Донецької області. Ворог постійно здійснює штурми у населеному пункті та обстрілює його керованими авіабомбами.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами 3 листопада.

Яка ситуація у Покровську зараз

Зеленський розповів, що наразі близько 30% бойових дій припадають саме на Покровський напрямок. Окрім того, ворог скидає на Покровськ приблизно 50% від усіх КАБів.

Крім того, президент розкрив ситуацію і на інших ділянках фронту. Так, у Куп'янську зараз перебуває близько 60 окупантів. У місті триває зачистка.

Що стосується Лиманського напрямку, там все без змін. Ситуація вже стабілізується. 

За словами глави держави, важкі бої також тривають у Костянтинівці. Ситуація також залишається без змін. 

Також відомо, що на Добропільському напрямку Сили оборони продовжують контрнаступальні дії, хоча ворог готує "реванш". 

Нагадаємо, раніше військовий аналітик розповів, що росіяни воюють у Покровську за іншою тактикою. Вони діють малими штурмовими групами і намагаються проникнути у житлову забудову.

Водночас експерт попередив, що окупанти готують провокації в Покровську. Метою противника є дискредитація Сил оборони України.

Володимир Зеленський Донецька область війна в Україні фронт Покровськ
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
