Бої за Покровськ - Росія стягнула 170 тисяч військових під Покровськ

Російський окупант. Фото: росЗМІ

Росія продовжує посилювати свої сили на Покровсько-Мирноградському напрямку. Однак про швидкий прорив наразі не йдеться.

Про це повідомив експерт Іван Тимочко в ефірі День.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Росія стягнула 170 тисяч військових під Покровськ

Тимочко розповів, що ситуація на Покровсько-Мирноградському напрямку загострювалася протягом року і зараз ворог кинув туди вже понад 170 тисяч осіб — на відміну від 110 тисяч влітку.

За його словами, ситуація в цьому районі загострювалася протягом року, і нині ворог зосередив там уже понад 170 тисяч військових, тоді як улітку їхня чисельність становила близько 110 тисяч.

Тимочко зазначив, що російська армія спочатку планувала взяти Покровськ упродовж двох тижнів, однак запеклі бої тривають і досі. Українські військові, підкреслив експерт, змушені щодня виконувати надскладні завдання, утримуючи оборону під постійним тиском.

Останні два місяці противник активно намагається діяти в тилу українських сил — зокрема, перекидає туди диверсійно-розвідувальні групи. Їхня мета — завдати шкоди логістиці, виявити командні центри, а також коригувати роботу артилерії, безпілотників та авіації РФ.

Попри значне нарощування сил противника, українська оборона залишається стійкою, а плани окупантів на швидкий прорив — нереалізованими.

Нагадаємо, нещодавно Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про ситуацію на Покровському напрямку.

Також у ЗМІ повідомляли, що керівник ГУР МО Кирило Буданов особисто керує операцією у Покровську.