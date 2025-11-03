Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Бои под Покровском — эксперт раскрыл ситуацию на участке фронта

Бои под Покровском — эксперт раскрыл ситуацию на участке фронта

Ua ru
Дата публикации 3 ноября 2025 19:22
обновлено: 20:06
Бои за Покровск - Россия стянула 170 тысяч военных под Покровск
Российский оккупант. Фото: росСМИ

Россия продолжает усиливать свои силы на Покровско-Мирноградском направлении. Однако о быстром прорыве пока речь не идет.

Об этом сообщил эксперт Иван Тимочко в эфире День.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Россия стянула 170 тысяч военных под Покровск

Тимочко рассказал, что ситуация на Покровско-Мирноградском направлении обострялась в течение года и сейчас враг бросил туда уже более 170 тысяч человек — в отличие от 110 тысяч летом.

По его словам, ситуация в этом районе обострялась в течение года, и сейчас враг сосредоточил там уже более 170 тысяч военных, тогда как летом их численность составляла около 110 тысяч.

Тимочко отметил, что российская армия изначально планировала взять Покровск в течение двух недель, однако ожесточенные бои продолжаются до сих пор. Украинские военные, подчеркнул эксперт, вынуждены ежедневно выполнять сверхсложные задачи, удерживая оборону под постоянным давлением.

Последние два месяца противник активно пытается действовать в тылу украинских сил — в частности, перебрасывает туда диверсионно-разведывательные группы. Их цель — нанести ущерб логистике, выявить командные центры, а также корректировать работу артиллерии, беспилотников и авиации РФ.

Несмотря на значительное наращивание сил противника, украинская оборона остается устойчивой, а планы оккупантов на быстрый прорыв — нереализованными.

Напомним, недавно Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о ситуации на Покровском направлении.

Также в СМИ сообщали, что руководитель ГУР МО Кирилл Буданов лично руководит операцией в Покровске.

война в Украине фронт Покровск армия РФ
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации