Бои за Покровск - Россия стянула 170 тысяч военных под Покровск

Россия продолжает усиливать свои силы на Покровско-Мирноградском направлении. Однако о быстром прорыве пока речь не идет.

Об этом сообщил эксперт Иван Тимочко в эфире День.LIVE.

Россия стянула 170 тысяч военных под Покровск

Тимочко рассказал, что ситуация на Покровско-Мирноградском направлении обострялась в течение года и сейчас враг бросил туда уже более 170 тысяч человек — в отличие от 110 тысяч летом.

Тимочко отметил, что российская армия изначально планировала взять Покровск в течение двух недель, однако ожесточенные бои продолжаются до сих пор. Украинские военные, подчеркнул эксперт, вынуждены ежедневно выполнять сверхсложные задачи, удерживая оборону под постоянным давлением.

Последние два месяца противник активно пытается действовать в тылу украинских сил — в частности, перебрасывает туда диверсионно-разведывательные группы. Их цель — нанести ущерб логистике, выявить командные центры, а также корректировать работу артиллерии, беспилотников и авиации РФ.

Несмотря на значительное наращивание сил противника, украинская оборона остается устойчивой, а планы оккупантов на быстрый прорыв — нереализованными.

Напомним, недавно Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о ситуации на Покровском направлении.

Также в СМИ сообщали, что руководитель ГУР МО Кирилл Буданов лично руководит операцией в Покровске.