Главная Армия Зеленский объяснил, какая ситуация сейчас в Покровске

Зеленский объяснил, какая ситуация сейчас в Покровске

Ua ru
Дата публикации 3 ноября 2025 19:25
обновлено: 20:17
Покровск — какая ситуация в населенном пункте сейчас
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Alina Smutko

В течение последних дней российские войска не имели успеха в Покровске Донецкой области. Враг постоянно осуществляет штурмы в населенном пункте и обстреливает его управляемыми авиабомбами.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами 3 ноября.

Какая ситуация в Покровске сейчас

Зеленский рассказал, что сейчас около 30% боевых действий приходятся именно на Покровское направление. Кроме того, враг сбрасывает на Покровск примерно 50% от всех КАБов.

Кроме того, президент раскрыл ситуацию и на других участках фронта. Так, в Купянске сейчас находится около 60 оккупантов. В городе продолжается зачистка.

Что касается Лиманского направления, там все без изменений. Ситуация уже стабилизируется.

По словам главы государства, тяжелые бои также продолжаются в Константиновке. Ситуация также остается без изменений.

Также известно, что на Добропольском направлении Силы обороны продолжают контрнаступательные действия, хотя враг готовит "реванш".

Напомним, ранее военный аналитик рассказал, что россияне воюют в Покровске по другой тактике. Они действуют малыми штурмовыми группами и пытаются проникнуть в жилую застройку.

В то же время эксперт предупредил, что оккупанты готовят провокации в Покровске. Целью противника является дискредитация Сил обороны Украины.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
