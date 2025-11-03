Покровск — какая ситуация в населенном пункте сейчас

Зеленский объяснил, какая ситуация сейчас в Покровске
В течение последних дней российские войска не имели успеха в Покровске Донецкой области. Враг постоянно осуществляет штурмы в населенном пункте и обстреливает его управляемыми авиабомбами.
Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами 3 ноября.
Какая ситуация в Покровске сейчас
Зеленский рассказал, что сейчас около 30% боевых действий приходятся именно на Покровское направление. Кроме того, враг сбрасывает на Покровск примерно 50% от всех КАБов.
Кроме того, президент раскрыл ситуацию и на других участках фронта. Так, в Купянске сейчас находится около 60 оккупантов. В городе продолжается зачистка.
Что касается Лиманского направления, там все без изменений. Ситуация уже стабилизируется.
По словам главы государства, тяжелые бои также продолжаются в Константиновке. Ситуация также остается без изменений.
Также известно, что на Добропольском направлении Силы обороны продолжают контрнаступательные действия, хотя враг готовит "реванш".
Напомним, ранее военный аналитик рассказал, что россияне воюют в Покровске по другой тактике. Они действуют малыми штурмовыми группами и пытаются проникнуть в жилую застройку.
В то же время эксперт предупредил, что оккупанты готовят провокации в Покровске. Целью противника является дискредитация Сил обороны Украины.
