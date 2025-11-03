Россия готовит две провокации в Покровске для дискредитации ВСУ

Российский оккупант. Фото: росСМИ

Российские оккупанты готовят две провокации в Покровске Донецкой области. Целью противника является дискредитация Сил обороны Украины.

Об этом сообщил военный аналитик Дмитрий Снегирев в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 3 ноября.

Россия готовит провокации в Покровске

"Оккупанты готовят две операции под так называемым чужим флагом с целью дискредитации Сил обороны Украины, украинского разведсообщества", — отметил Снегирев.

По его словам, первая провокация, которую готовят оккупанты, это расстрел местного населения под видом проведения контрдиверсионных мероприятий спецподразделениями Сил специальных операций ГУР МО, а другая — точечный удар по местам дислокации журналистов, чтобы обвинить Силы обороны в препятствовании работе СМИ.

"Российский диктатор дал распоряжение российским оккупационным войскам обеспечить пребывание в зоне боевых действий представителей СМИ, в том числе и украинских, как он говорил", — говорит военный аналитик.

В то же время Снегирев отметил, что на Покровском направлении за последнюю неделю деоккупированы четыре населенных пункта. Речь идет о Кучеров Яре, Сухецком, Затишье и Шаховом.

"Ситуация не является катастрофической, как сообщают некоторые аналитики", — добавил он.

Напомним, Снегирев объяснил, как российские оккупанты изменили тактику в Покровске. В частности, враг действует малыми штурмовыми группами.

А 1 ноября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский прибыл на Покровское направление, где провел несколько совещаний.