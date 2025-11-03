Відео
Україна
Окупанти готують провокації в Покровську — про які йдеться

Окупанти готують провокації в Покровську — про які йдеться

Ua ru
Дата публікації: 3 листопада 2025 12:28
Оновлено: 12:47
Росія готує дві провокації в Покровську для дискредитації ЗСУ
Російський окупант. Фото: росЗМІ

Російські окупанти готують дві провокації в Покровську Донецької області. Метою противника є дискредитація Сил оборони України.

Про це повідомив військовий аналітик Дмитро Снєгирьов в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 3 листопада.

Росія готує провокації в Покровську

"Окупанти готують дві операції під так званим чужим прапором з метою дискредитації Сил оборони України, українського розвідтовариства", — зазначив Снєгирьов.

За його словами, перша провокація, яку готують окупанти, — це розстріл місцевого населення під виглядом проведення контрдиверсійних заходів спецпідрозділами Сил спеціальних операцій ГУР МО, а інша — точковий удар по місцях дислокації журналістів, щоб звинуватити Сили оборони у перешкоджанні роботі ЗМІ.

"Російський диктатор дав розпорядження російським окупаційним військам забезпечити перебування в зоні бойових дій представників ЗМІ, в тому числі й українських, як він говорив", — каже військовий аналітик.

Водночас Снєгирьов наголосив, що на Покровському напрямку за останній тиждень деокуповано чотири населених пункти. Йдеться про Кучерів Яр, Сухецьке, Затишок і Шахове. 

"Ситуація не є катастрофічною, як повідомляють деякі аналітики", — додав він.

Нагадаємо, Снєгирьов пояснив, як російські окупанти змінили тактику в Покровську. Зокрема, ворог діє малими штурмовими групами.

А 1 листопада головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прибув на Покровський напрямок, де провів декілька нарад

війна Україна Донецька область окупанти Покровськ
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
