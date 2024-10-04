Захват Угледара - в BBC назвали потери россиян во время штурмов за город

Российские оккупанты. Фото: Reuters

Российские войска на днях захватили город Угледар Донецкой области. Во время штурмов населенного пункта враг потерял в четыре раза больше людей, чем за десять лет войны в Чечне.

Об этом пишет BBC в пятницу, 4 октября.

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Потери России в Угледаре

Наиболее напряженными и тяжелыми по поводу потерь для врага были бои именно осенью 2022-го и зимой 2023 года. Тогда Россия бросила на штурм элитные отряды морской пехоты — 155-ю и 40-ю бригады "черных беретов" при поддержке БМП и танков.

Также им помогали мотострелковые соединения, составленные из мобилизованных россиян и добровольцев.

Издание BBC смогло подтвердить, что всего во время штурмов Угледара россияне потеряли по меньшей мере 211 морпехов 155-й бригады, еще 42 пропали без вести. Это количество в четыре раза больше, чем потери этого подразделения за десять лет войны в Чечне.

Известно, что среди погибших оккупантов было 19 офицеров, в том числе командир батальона Цирен Лубсанов. А из 40-й бригады погибли 72 солдата и офицера.

В материале отметили, что подтверждением серьезных потерь "черных беретов" является то, что в состав 155-й и 40-й бригад стали приписывать подразделения "Шторм Z", сформированные из заключенных российских колоний.

Карта DeepState

Напомним, 1 октября интерактивная карта боевых действий в Украине Deepstate показала, что российские войска захватили Угледар. Также о приближении войск к городу предупреждал глава Донецкой ОВД Вадим Филашкин.

Впоследствии президент Украины впервые прокомментировал выход сил обороны из Угледара Донецкой области.