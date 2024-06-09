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Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

9 июня 2024 08:31
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
В Украине изменились правила предоставления отсрочки для многодетных родителей
Мужчина в военкомате. Иллюстративное фото: Черновицкий ТЦК и СП
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Украине 18 мая вступил в силу закон о мобилизации, согласно которому ТЦК и СП могут потребовать от многодетных родителей дополнительный документ. Теперь им нужно нотариально доказать участие в материальном содержании детей.

Об этом пишет Главком.

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Так, мужчинам, которые являются многодетными родителями, во время визита в ТЦК и СП теперь нужно нотариально доказывать, что они действительно участвуют в содержании несовершеннолетних.

Народный депутат Игорь Фрис привел пример, что военнообязанный отец троих несовершеннолетних детей признан годным к военной службе. Автоматически он должен получить отсрочку от мобилизации, хотя дети рождены от двух женщин, с которыми он разведен, но продолжает содержать детей.

"Что придумал ТЦК? Там дополнительно требуют договор между мужем и его бывшими супругами о том, что он участвует в содержании своих несовершеннолетних детей", — пояснил депутат.

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Скриншот закона

Он считает, что это превышение полномочий со стороны ТЦК, а "правительство ввело дополнительные требования для военнообязанных по подтверждению ими определенных юридических фактов и документов, расценивается как превышение норм и положений закона".

Ранее юрист назвала причину, почему отец ребенка с инвалидностью может не получить отсрочку от мобилизации.

Также мы писали, что определенные категории военнообязанных граждан лишились права на получение отсрочки от мобилизации. Их могут призвать на военную службу.

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отсрочка

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