В Україні змінилися правила надання відстрочки для багатодітних батьків

Чоловік у військкоматі. Ілюстративне фото: Чернівецький ТЦК та СП

В Україні 18 травня набув чинності закон про мобілізацію, згідно з яким у ТЦК та СП можуть вимагати від багатодітних батьків додатковий документ. Тепер їм треба нотаріально довести участь у матеріальному утриманні дітей.

Про це пише Главком.

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Так, чоловікам, які є багатодітними батьками, під час візиту до ТЦК та СП тепер треба нотаріально доводити, що вони справді беруть участь в утриманні неповнолітніх.

Народний депутат Ігор Фріс навів приклад, що військовозобов’язаний батько трьох неповнолітніх дітей визнаний придатним до військової служби. Автоматично він має отримати відстрочку від мобілізації, хоч діти народжені від двох жінок, з якими він розлучений, але продовжує фінансово утримувати дітей.

"Що придумав ТЦК? Там додатково вимагають договір між чоловіком та його колишніми дружинами про те, що він бере участь в утриманні своїх неповнолітніх дітей", — пояснив депутат.

Скриншот закону

Він вважає, що це перевищення повноважень з боку ТЦК, а "уряд запровадив додаткові вимоги для військовозобов'язаних щодо підтвердження ними певних юридичних фактів та документів, розцінюється як перевищення норм і положень закону".

Раніше юристка назвала причину, чому батько дитини з інвалідністю може не отримати відстрочку від мобілізації.

Також ми писали, що певні категорії військовозобов'язаних громадян втратили право на отримання відстрочки від мобілізації. Їх можуть призвати на військову службу.