Батько дитини з інвалідністю може не отримати відстрочку — юристка назвала причину

Дитина тримає військового за руку. Фото: Євгена Сосновського

Аби батько дитини з інвалідністю зміг отримати відстрочку від мобілізації, він має надати необхідні медичні документи, видані українськими закладами охорони здоров'я. Документи, видані іноземними медичними закладами в ТЦК не приймуть.

Про це розповіла адвокатка з військового права Ірина Мацієвська, пише РБК Україна.

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Документи, видані закордонними медичними установами, не надають права на відстрочку від мобілізації. Відстрочку можна отримати лише звернувшись до українських лікарень і отримавши там відповідний висновок.

"Це означає, що навіть якщо дитина отримала інвалідність за кордоном, цей статус потрібно підтверджувати в Україні", — йдеться у повідомленні.

Міжнародні критерії визнання інвалідності в Україні не приймаються.

Які документи потрібно отримати в українських медзакладах

Юристка пояснює, що для отримання відстрочки від мобілізації з підстав інвалідності дитини військовозобовʼязаний має підтвердити таку інвалідність документами.

Зокрема, підтвердити інвалідність можна медичним висновком про дитину з інвалідністю до 18 років за формою, затвердженою МОЗ, або це може підтвердити індивідуальна програма реабілітації такої дитини, що видана ЛКК лікувальної профілактичного закладу.

Нагадаємо, щоб отримати відстрочку від мобілізації військовозобов'язаному необхідно подати відповідну заяву в ТЦК. Рішення про відстрочку ухвалює спеціальна комісія, керівником якої зазвичай є очільник місцевого територіального центру комплектування.

Також повідомлялося, що громадянам, які раніше отримали відстрочку від мобілізації, наданою Міністерством економіки, продовжать бронювання автоматично на три місяці.