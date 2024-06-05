Отец ребенка с инвалидностью может не получить отсрочку — юрист назвала причину

Ребенок держит военного за руку. Фото: Евгения Сосновского

Чтобы отец ребенка с инвалидностью смог получить отсрочку от мобилизации, он должен предоставить необходимые медицинские документы, выданные украинскими учреждениями здравоохранения. Документы, выданные иностранными медицинскими учреждениями в ТЦК, не примут.

Об этом рассказала адвокат по военному праву Ирина Мациевская, пишет РБК Украина.

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Документы, выданные зарубежными медицинскими учреждениями, не дают права на отсрочку от мобилизации. Отсрочку можно получить только обратившись в украинские больницы и получив там соответствующее заключение.

"Это значит, что даже если ребенок получил инвалидность за границей, этот статус нужно подтверждать в Украине", — говорится в сообщении.

Международные критерии признания инвалидности в Украине не принимаются.

Какие документы нужно получить в украинских медучреждениях

Юрист объясняет, что для получения отсрочки от мобилизации по инвалидности ребенка военнообязанный должен подтвердить такую инвалидность документами.

В частности, подтвердить инвалидность можно медицинским заключением о ребенке с инвалидностью до 18 лет по форме, утвержденной Минздравом, или это может подтвердить индивидуальная программа реабилитации такого ребенка, выдана ЛКК лечебного профилактического учреждения.

Напомним, чтобы получить отсрочку от мобилизации военнообязанному необходимо подать соответствующее заявление в ТЦК. Решение об отсрочке принимает специальная комиссия, руководителем которой обычно является глава местного территориального центра комплектования.

Также сообщалось, что гражданам, ранее получившим отсрочку от мобилизации, предоставленной Министерством экономики, продлят бронирование автоматически на три месяца.