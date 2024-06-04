Відстрочка від мобілізації, хто ухвалює рішення

Засідання комісії при ТЦК. Фото: Facebook Одеського обласного ТЦК

Військовозобов’язаний громадянин може отримати відстрочку від мобілізації за умови подання відповідної заяви. Рішення про відстрочку ухвалює спеціальна комісія, керівником якої зазвичай є очільник місцевого територіального центру комплектування.

Про це повідомила пресслужба Одеського обласного ТЦК та СП.

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Питання про відстрочку вирішує комісія

Єдиним законодавчим актом, який регулює надання військовозобов’язаним відстрочки від мобілізації, є Постанова Кабінету Міністрів від 16 травня 2024 року.

Безпосереднє ж рішення про надання відстрочки ухвалює спеціально створена комісія при районних чи міських територіальних центрах комплектування. Головою комісії призначається керівник відповідного ТЦК.

Як довго комісія розглядає заяву про відстрочку

Після того, як військовозобов’язаний подасть на ім’я голови комісії заяву відповідного зразка, комісія має розглянути її протягом семи днів — "але не пізніше ніж протягом наступного дня від дати отримання інформації на запити до органів державної влади", наголосили у Одеському обласному ТЦК.

При позитивному результаті розгляду військовозобов’язаному надається довідка, при негативному — письмове повідомлення про причини відмови у відстрочці. Після цього військовозобов’язаний відправляється на військово-лікарську комісію.

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