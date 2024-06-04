Отсрочка от мобилизации, кто принимает решение

Заседание комиссии при ТЦК. Фото: Facebook Одесского областного ТЦК

Военнообязанный гражданин может получить отсрочку от мобилизации при подаче соответствующего заявления. Решение об отсрочке принимает специальная комиссия, руководителем которой обычно является глава местного территориального центра комплектования.

Об этом сообщила пресс-служба Одесского областного ТЦК и СП.

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Вопрос об отсрочке решает комиссия

Единственным законодательным актом, регулирующим предоставление военнообязанным отсрочки от мобилизации, является Постановление Кабинета Министров Украины от 16 мая 2024 года.

Непосредственное решение о предоставлении отсрочки принимает специально созданная комиссия при районных или городских территориальных центрах комплектования. Председателем комиссии назначается руководитель соответствующего ТЦК.

Как долго комиссия рассматривает заявление об отсрочке

После того, как военнообязанный подаст на имя председателя комиссии заявление соответствующего образца, комиссия должна рассмотреть его в течение семи дней — "но не позднее чем в течение следующего дня с даты получения информации на запросы в органы государственной власти", отметили в Одесском областном ТЦК.

При положительном результате рассмотрения военнообязанному предоставляется справка, при отрицательном — письменное уведомление о причинах отказа в отсрочке. После этого военнообязанный отправляется на военно-врачебную комиссию.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что делать, если работники ТЦК и СП безосновательно отказывают в праве на отсрочку.

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