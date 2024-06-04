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Кабмін продовжив відстрочку від військової служби деяким громадянам — кого стосується

4 червня 2024 14:25
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Кому Кабмін продовжив відстрочку від мобілізації
Військовослужбовці ЗСУ. Фото: ArmyInform
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Громадянам, які раніше отримали відстрочку від мобілізації, наданою Міністерством економіки, продовжать бронювання автоматично на три місяці. Про це йдеться у зміні до постанови уряду.

Про це повідомив постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram у вівторок, 4 червня.

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"Внесено зміну до постанови КМУ 07.05.2024 N 516 "Про продовження строків дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації". Передбачено продовження строків дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, наданих військовозобовʼязаним відповідними рішеннями Міністерства економіки згідно із постановою КМУ від 27.01.2023 N 76 "Деякі питання реалізації положень Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"щодо бронювання військовозобовʼязаних на період мобілізації на воєнний час", які не закінчилися на день прийняття постанови КМУ 07.05.2024 N 516, автоматично на три місяці (замість одного місяця, як було передбачено раніше)", — написав представник Кабміну в Telegram. 

Пост Мельничука
Допис Мельничука в Telegram

Іншими словами — Кабінет міністрів продовжив відстрочку від мобілізації автоматично тим особам, які раніше отримали "бронь" від Міністерства економіки. Раніше відстрочка автоматично продовжувалась на місяць, однак тепер, після прийняття змін таке бронювання від мобілізації автоматично буде продовжено на три місяці.

Нагадаємо, щоб отримати відстрочку від мобілізації військовозобов'язаному необхідно подати відповідну заяву в ТЦК. Рішення про відстрочку ухвалює спеціальна комісія, керівником якої зазвичай є очільник місцевого територіального центру комплектування.

У Верховній Раді планують зареєструвати законопроєкт, згідно якого можуть збільшити термін для оновлення  військово-облікових даних українців з 60 до 150 днів. 

мобілізація
війна в Україні
бронювання
військкомат
Кабінет міністрів
ТЦК та СП
армія
ЗСУ
закон

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