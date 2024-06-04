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Оновлення військово-облікових даних — у Міноборони прокоментували продовження терміну

4 червня 2024 12:33
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Всі військовозобов'язані повинні оновити військово-облікові дані протягом 60 днів
Речник МО України Дмитро Лазуткін. Фото: УНІАН
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію, згідно з яким всі військовозобов'язані повинні оновити облікові дані протягом 60 днів. Водночас у Міністерстві оборони не бачать підстав для продовження цього терміну.

Про це заявив речник Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.

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Оновлення військово-облікових даних

Як відомо, Верховна Рада планує зареєструвати законопроєкт щодо збільшення терміну для оновлення військово-облікових даних українців з 60 до 150 днів. За словами Лазуткіна, наразі підстав для цього немає, але він не виключає і форс-мажорних ситуацій. 

Водночас наразі оновлення даних можна здійснити у застосунку "Резерв+" — там вже немає збоїв та зависань, як було у перші дні.

"Якщо у перші дні були зависання, щойно запустився цей застосунок, через технічні проблеми, то зараз таких проблем немає. Відповідно, наявних підстав для того, аби продовжувати — немає", — сказав Лазуткін.

Нагадаємо, станом на 3 червня уже 1,5 млн українців оновили свої військово-облікові дані. Прогнозовано лідирує серед варіантів для оновлення мобільний застосунок "Резерв+". 

Також ми писали, що видалення мобільного додатку "Резерв +" є недоречним, адже персональні дані людини все одно залишаються у реєстрі

ТЦК та СП
військовозобов'язані
військовий призов
мобілізація
війна в Україні
чоловіки

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